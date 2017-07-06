06.07.2017 | 15:49

В пятницу, 7 июля, отмечается один из главных праздников календаря славян -Иван Купала.

У древних с этим праздником были связаны особые обряды: девушки гадали на женихов, пуская венки по реке, женщины купались в лунном свете, накапливая энергию и здоровье, мужчины ставили шесты с горящим колесом в надежде, что Иван Купала щедро одарит урожаем и силой.

Весь праздник был посвящен Солнцу, символу вечной молодости, щедрости и богатства. В этот день традиционно образовывались молодые пары, юноши и девушки присматривались друг к другу на лугах, где жгли костры, пели песни и плели венки.

В России сегодня один из дней воинской славы - День победы русского флота над турецким в Чесменском сражении, одержанной в 1770 году.

В ходе русско-турецкой войны, которая началась в 1768-м, несколько эскадр Балтийского флота отправились в Средиземное море, чтобы отвлечь противника от Черноморского флота.

Во время сражения россиянам удалось нарушить связи между турецкими военными базами в Эгейском море и установить блокаду Дарданелл. Это сыграло важную роль при заключении мирного договора.

Екатерина II, чтобы увековечить это событие, распорядилась создать Чесменский зал в Большом дворце Петергофа, воздвигнуть Чесменский обелиск в Гатчине и Чесменскую колонну в Царском Селе. Кроме того, в Санкт-Петербурге появились Чесменский дворец и Чесменская церковь. Позже по указу Николая II Чесмой был назван населенный пункт - ныне село в Челябинской области.

7 июля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1881 году в Риме была впервые напечатана сказка Карло Коллоди «Пиноккио», в 1891-м курьерская служба American Express запатентовала первый в истории дорожный чек, а в 1957-м открылась первая Пагуошская конференция, положившая начало международной кампании за ядерное разоружение.

7 июля родились революционерка-народница Вера Фигнер, дрессировщик и цирковой артист Владимир Дуров, белорусский поэт, драматург, публицист Янка Купала, знаменитый нейрофизиолог Наталья Бехтерева, народная артистка СССР Елена Образцова, писатель Лион Фейхтвангер, певец Тото Кутуньо и барабанщик группы The Beatles Ринго Старр.

Именинники сегодня Антон, Иван, Никита и Яков.

Растущая луна во второй четверти. Лунный календарь сообщает, что в этот день стоит сохранять спокойствие и доброжелательность. Женщинам сегодня звезды рекомендуют постричься. 7 июля следует заняться творчеством и воздержаться от деловых поездок.