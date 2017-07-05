05.07.2017 | 14:55

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. Придумали его в Великобритании, а пару десятков лет назад Организация Объединенных Наций утвердила замечательное торжество.

Люди целуются и в знак уважения, и в знак примирения, даже совершают ритуал поцелуя с врагами - в знак открытости и прозрачности намерений. В некоторых культурах троекратный поцелуй в щеку является обязательной частью приветствия. Ну и, конечно, влюбленные только и ждут лобзаний и жарких объятий.

6 июля в городах и странах проводятся различные конкурсы. Популярнейший из них – состязание на самый долгий поцелуй.

В Памплоне (Испания) 6 июля стартует фестиваль Сен-Фермин. По всему городу проходят концерты и спектакли, выступления музыкальных групп, играющих на старинных инструментах, фейерверки и парады. На несколько дней Памплона наполняется весельем.

В Чехии сегодня отмечают День памяти Яна Гуса. Этот национальный герой чешского народа, проповедник, мыслитель и идеолог Реформации был священником и некоторое время ректором Пражского университета. 6 июля 1415 года его казнили в Констанце за ересь: идеалом Яна Гуса была раннехристианская церковь, источником веры он признавал только Священное Писание.

В Праге, на Староместской площади, возвышается памятник, воздвигнутый в 1915 году. Его установили спустя 500 лет после мученической смерти Яна Гуса. Впоследствии Иоанн Павел II выразил глубокое сожаление от имени католической церкви, которая сожгла его заживо.

В истории 6 июля известно тем, что именно в этот день конгресс США постановил назвать американскую валюту «долларом», впервые была испытана на человеке вакцина против бешенства, а также произошла встреча Джона Леннона и Пола Маккартни.

По народному календарю 6 июля - Аграфена Купальница. Для наших предков это было время обрядов, примет, гаданий, легенд. На Аграфену все жители деревни купались в реках, мылись в банях, употребляя при этом разные травяные сборы. Считалось, что собранные в наступившую ночь травы и коренья обладают особенной целебной силой.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав и Федор.

6 июля были рождены мексиканская художница Фрида Кало, русский и французский художник Марк Шагал, российский император Николай I, американский актер Сильвестр Сталлоне и 43-й президент США Джордж Буш - младший.

Растущая луна во второй четверти. Согласно лунному календарю наступил спокойный день. Не допускайте спешки, торопливости и суеты. Сосредоточьтесь на особо важных делах, не тратя силы и время на незначительные. Звезды рекомендуют заняться в этот день водными процедурами.