04.07.2017 | 15:15

5 июля отмечается день рождения бикини. В 1946 году во время показа мод в Париже был впервые представлен этот новый женский купальник.

Автором популярного в наши дни фасона стал модельер Луи Реар. Костюм посчитали пощечиной общественному вкусу и тут же окрестили «бикини» – по имени атолла, над которым четырьмя днями ранее США провели испытание атомной бомбы. Вероятно, шок от новой модели был не меньшим, чем от ядерного взрыва.

До середины 50-х годов эта модель была запрещенной на многих курортах, пока на экраны не вышел фильм «И Бог создал женщину», где актриса Брижит Бардо появилась в бикини.

5 июля 1841 года Томас Кук открыл первое в мире турагентство. Кто бы знал, что баптистский проповедник и борец с пьянством положит начало целой индустрии групповых развлекательных поездок и путешествий? Интересно, что свою первую тургруппу Томас Кук организовал из членов общества друзей трезвости. 570 человек отправились в девяти вагонах по живописным местам графства Лестершир в Средней Англии.

Куку удалось добиться скидок для своих подопечных от железнодорожной кампании, которая предоставила билеты. Уже с первой поездки такие путешествия стали быстро набирать популярность среди англичан, а Кук даже продекларировал свои принципы работы - «получение максимальной выгоды для максимального количества людей по минимальной цене».

В истории 5 июля отмечено еще несколькими историческими событиями. Так, в 1881 году в Египте открыли уникальную гробницу с захоронениями фараонов, а 1924-м открылись VIII летние Олимпийские игры в Париже.

По народному календарю 5 июля Евсеев день. В этот день обращали внимание на погоду: дождь или мерцающий месяц предвещали хороший урожай хлеба.

Именины сегодня отмечают Василий, Гавриил, Галактион, Геннадий, Григорий, Ульяна и Федор.

5 июля родились адмирал Павел Нахимов, социалистка и борец за права женщин Клара Цеткин, актер и режиссер Сергей Образцов.

Растущая луна во второй четверти. Лунный календарь гласит: день хорош для начала поездки, путешествия и командировки. Однако в любом случае сегодня стоит проявить внимательность, осторожность и во всем соблюдать баланс.