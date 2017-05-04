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Не забудь! | 5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов

04.05.2017|17:38
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Сегодня, 5 мая, во всем мире отмечается Международный день борьбы за права инвалидов.

По данным статистики, количество людей с ограниченными возможностями в России приближается к 13 миллионам. Эта категория населения является одной из самых незащищенных. Поэтому цель мероприятий, проходящих 5 мая, - обратить внимание общественности на проблемы, связанные с обеспечением прав людей с ограниченными возможностями.

Сегодня также отмечается и Международный день акушерки. Женщины этой профессии помогают новорожденным появляться на свет, от их опыта и знаний часто зависят жизнь и здоровье матери и ребенка.

5 мая в России профессиональный праздник водолазов - именно в этот день в 1882 году в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа.

Профессиональный праздник - День шифровальщика - отмечают сегодня и сотрудники криптографической службы России. Она была учреждена 5 мая 1921 года постановлением Совета народных комиссаров.

В истории 5 мая известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1764 году в Санкт-Петербурге открылся Смольный институт благородных девиц, в 1921-м в Париже был впервые представлен знаменитый аромат «Шанель № 5», а в 1949-м создан Совет Европы.

В народном календаре сегодня день Луки: наши предки в это время высаживали на грядки лук.

Именины 5 мая празднуют Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон и Федор.

Сегодня родились немецкий философ-экономист Карл Маркс, польский писатель Генрик Сенкевич и советский поэт и прозаик Евгений Долматовский.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю 5 мая лучше не проводить важные встречи и переговоры, так как прийти к устраивающему всех результату не удастся.

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