01.05.2017 | 12:53

Во вторник, 2 мая, отмечается Всемирный день борьбы с астмой.

Главная цель мероприятия - привлечь внимание общественности к проблеме увеличения числа страдающих этим недугом и повысить качество помощи астматикам.

Автором термина «астма» считают Гиппократа, а в его трудах в разделе «О внутренних страданиях» встречаются указания, что астма носит спастический характер, причины, вызывающие удушье, - сырость и холод.

Многие столетия ученые изучали эту болезнь. В XX веке установили, что ее причиной являются аллергическая реакция и локальное воспаление бронхов в ответ на внешний раздражитель (химический, биологический, физический).

Астма - это проблема мирового масштаба. Ею болеют во всех странах, независимо от уровня развития и доходов. И хотя есть прогресс в изучении и лечении астмы, но нельзя недооценивать ее опасность.

Православные христиане 2 мая отмечают день святой Матроны Московской. Матрона Никонова родилась в деревне Себино Епифанского уезда (ныне Кимовского района) Тульской губернии незрячей и всю свою жизнь посвятила служению Богу и помощи сиротам и больным.

К мощам Матроны Московской идут за исцелением от бесплодия молодые женщины, верующие просят святую о здоровье близким, женском счастье, семейном ладе и благополучии.

Считается, что Матрона Московская помогает женщинам, детям. Господь даровал ей милость утешать и поддерживать людей в бедах и скорбях.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1764 году по приказу Екатерины II заложили воспитательный дом для «подкидышей и бесприютных детей», в 1785-м в России были изданы «Жалованная грамота дворянству» и «Жалованная грамота городам».

В 1902-м во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну». В 1922-м состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айседоры Дункан. А в 1945 году советские войска полностью овладели Берлином.

В этот день родились российская императрица Екатерина II, религиозный философ Василий Розанов, врач-педиатр Бенджамин Спок, певец Кола Бельды, дирижер Валерий Гергиев, футболист Дэвид Бекхэм.

В народном календаре 2 мая - Иван Ветхопещерник. На Руси в этот день крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!». После этого ткань расстилали на земле, клали на нее пирог и уходили домой.

Именины 2 мая отмечают Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Семен.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, день благоприятен для решения материальных и денежных вопросов. Однако не стоит давать в долг. Также это день радости и любви, самое время получать удовольствие от общения.