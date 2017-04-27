27.04.2017 | 15:21

28 апреля в России отмечается День работников скорой медицинской помощи.

История оказания помощи обездоленным, пострадавшим от мороза или болезни, покалеченным людям в России уходит корнями в XV век и связана с деятельностью благотворителей, а также богаделен при церквях и монастырях.

В 1899 году в Санкт-Петербурге появились и первые станции скорой помощи. В начале ХХ века их количество в России увеличилось, а штат стали составлять профессиональные бригады медиков. В первой половине ХХ века появляются научно-исследовательские институты и больницы скорой помощи, наиболее известными из которых стали НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве и НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге.

В 1926 году при московской станции скорой помощи впервые был организован дежурный пункт неотложной помощи для обслуживания внезапно заболевших на дому.

В настоящее время скорая медицинская помощь оказывается круглосуточно и бесплатно для населения.

В пятницу, 28 апреля, отмечается Всемирный день охраны труда. В России он стал важной частью работы по внедрению стандартов и практик безопасности труда.

Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, который в 1989 году провели американские и канадские трудящиеся.

Также сегодня в России отмечается День химической безопасности. Дата - 28 апреля - была выбрано неслучайно: в 1974 году в этот день на заводе химического оружия в Новочебоксарске (Чувашия) загорелся цех с авиационными бомбами, в результате чего в окружающую среду попали тонны отравляющих веществ. Информация о происшествии и его последствиях скрывалась от населения страны до 1990-х годов.

Что касается исторических событий, то 28 апреля 1914 года в США был запатентован воздушный кондиционер. А в 1925 году в СССР ввели систему прописки граждан в городских поселениях.

Вышедший в свет соответствующий декрет Совнаркома фактически задал правила современного учета граждан по месту пребывания. Свободное перемещение по стране разрешалось, однако, чтобы заселиться в гостиницу или приехать в гости к родственникам, необходимо было в трехдневный срок уведомить домоуправление или ответственное за прописку лицо о своем прибытии. Аннулировались ограничения на передвижение населения из сел в города, отменялись трудовые книжки.

Вводилась прописка, временная или постоянная. Она была отменена 1 октября 1993 года. В современной России существует система регистрации по месту жительства.

28 апреля 2001 года состоялся первый полет в космос туриста. Им стал американский миллионер Денис Тито.

В народном календаре 28 апреля - Пудов день. Церковь отмечает память апостолов Аристарха, Пуда и Трофима.

В этот день пчеловоды осматривали пасеки и проверяли, как пчелы пережили зиму. Если весна была ранней и появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух.

На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладает способностью исцелять от зубной боли. Нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь - я тебя всю изгрызу».

28 апреля отмечают именины Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Севастьян, Трофим и Федор.

В этот день появились на свет пятый президент США Джеймс Монро, русский и советский актер Александр Остужев, советский и литовский актер Донатас Банионис, английский писатель Терри Пратчетт и голливудская актриса Пенелопа Крус.

Согласно лунному календарю, сегодня новолуние. Считается, что этот день неблагоприятен для общения. Предпочтительнее ограничить внешние контакты. Особое внимание стоит уделить телу, физические нагрузки будут очень кстати. Хорошее время для того, чтобы позаботиться о здоровье и провести очистку организма.