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Не забудь! | 25 апреля - Радоница у православных христиан

24.04.2017|16:35
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25 апреля православные христиане отмечают Радоницу. Во вторник второй недели после Пасхи церковь установила день поминовения усопших, первый после Воскресения Христова. Этот день называется Радоницей. Он считается Пасхой для усопших.

В день Радоницы христиане символично разделяют радость воскресения Спасителя с членами церкви, уже оставившими этот мир. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности.

Именно на Радоницу на могилы усопших приносятся крашеные яйца и другие пасхальные яства, совершают поминальную трапезу и часть приготовленного отдают нищей братии на помин души.

Сегодня также отмечается Международный день ДНК. Дата была выбрана в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты.

С 2007 года 25 апреля отмечается учрежденный ВОЗ Всемирный день борьбы против малярии. Это заболевание передается человеку при укусах одного из видов комаров и сопровождается лихорадкой, увеличением размеров печени и селезенки. Ежегодно от нее умирают около 660 тысяч человек.

В этот день отмечается Всемирный день дочери. Основная задача праздника - привлечь внимание государства и общества к проблемам девочек-подростков и оказать им посильную помощь.

25 апреля произошло несколько знаменательных исторических событий. В 1792 году во Франции ввели казнь при помощи гильотины, в 1895-м был подписан указ об учреждении Русского музея императора Александра III (ныне - Государственный Русский музей), в 1901-м в штате Нью-Йорк впервые в мире появились автомобильные номера, а в 1942-м был основан Московский монетный двор Гознака.

В народном календаре сегодня Василий Парильщик. В старину замечали, что в этот день весна землю парит. Если поговорка оправдывалась и солнце действительно хорошо прогревало почву, люди рассчитывали на хороший урожай. Кроме того, на Василия Парильщика было принято отмывать бани и париться от души.

25 апреля родились командарм Семен Буденный, советский композитор-песенник Василий Соловьев-Седой, народный артист СССР Юрий Яковлев, народный артист России Михаил Кононов, голливудский актер Аль Пачино, политик Владимир Жириновский и хоккеист Владислав Третьяк.

Именины сегодня отмечают Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа и Сергей.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня деятельный и энергичный день, когда превосходно удаются все насущные дела. Проживите этот день в движении и приподнятом настроении. Сегодня хорошо покупать землю и недвижимость.

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