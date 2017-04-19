19.04.2017 | 14:17

Сегодня, 20 апреля, в России отмечается Национальный день донора . Он посвящен всем, кто сдает кровь во благо здоровья и жизни часто совершенно незнакомых людей, а также врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты.

Дата выбрана неслучайно: 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Жизнь женщины была спасена благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки.

В истории 20 апреля известно несколькими знаменательными событиями. В 1656 году в России взамен серебряных монет начали печатать медные деньги. В 1841-м был опубликован первый в истории литературы детективный рассказ «Убийство на улице Морг» Эдгара По, в 1843-м вышел указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири, а в 1901-м торжественно открылся Большой зал Московской консерватории.

В народном календаре 20 апреля - Акулинин день. Согласно народным поверьям, в это время в прудах просыпаются русалки. Примечали: если на Акулинин день в небе много звезд, значит, летом будет большой урожай грибов и ягод.

Именины 20 апреля у Акулины, Аркадия, Георгия, Даниила, Евдокии и Петра.

В этот день также родились российский военный и политический деятель Александр Лебедь, хоккеист, общественный деятель и политик Вячеслав Фетисов, а также заслуженный артист РСФСР Павел Луспекаев, всенародную любовь которому принесла роль таможенника Верещагина в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю день идеально подходит для обольщения, в человеке легко высвобождаются инстинкты захвата, неуемный аппетит и склонность к дракам. Сегодня рекомендуется подавлять боязнь и страх и ни в коем случае не бездельничать.