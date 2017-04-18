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Не забудь! | 19 апреля - день подснежника

18.04.2017|15:59
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Сегодня, 19 апреля, отмечается замечательный весенний праздник - день подснежника.

Галантус (Galanthus) - латинское название белого колокольчика, которое переводится как «молочный цветок». В разных странах его именуют по-разному: англичане - снежной каплей или снежной сережкой, чехи - снежинкой, немцы - снежным колокольчиком, а россияне - подснежником.

Впрочем, в нашей области, как и в соседних регионах, подснежником называют прострел раскрытый (сон-траву) - растение, напоминающее пушистый сиреневый тюльпан с желтой сердцевинкой. Прострел раскрытый занесен в Красную книгу. Увидите цветок - полюбуйтесь, но не рвите!

Также 19 апреля празднуется День российской полиграфии, учрежденный в 2014 году. Сегодня поздравляют не только людей, стоящих у печатного оборудования, но и дизайнеров, редакторов, менеджеров, инженеров, труд которых связан с полиграфией как отраслью.

В историю 19 апреля вошло несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1783 году увидел свет манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России, в 1935-м в СССР было основано добровольное спортивное общество «Спартак», в 1943-м организовано Главное управление контрразведки «Смерш», а в 1970-м с конвейера сошел первый автомобиль ВАЗ-2101, ласково именуемый в народе «копейкой».

19 апреля родились советский режиссер кино- и мультфильмов, мастер сказочного жанра Александр Птушко, советские писатели Вениамин Каверин и Георгий Марков, российская теннисистка, призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Мария Шарапова.

В народном календаре сегодня - Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. По погоде в этот день судили об урожае хлеба: отсутствие ветра сулило хороший урожай.

Именины 19 апреля отмечают Григорий, Еремей, Иван, Павел, Петр, Севастьян, Яков.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю сегодня время мудрости и постижения новых знаний, когда в голову могут прийти новые идеи и оригинальные решения. Однако начинать какие-либо дела, особенно серьезные, в этот день не рекомендуется.

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