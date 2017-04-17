17.04.2017 | 14:05

Сегодня, 18 апреля, в нашей стране отмечается день воинской славы России. Дата установлена в честь победы Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.

Само событие произошло 12 апреля 1242 года, но из-за издержек при переводе дат со старого стиля на новый произошла накладка, и историческое событие стали отмечать 18 апреля.

В битве на Чудском озере, вошедшей в историю под названием Ледовое побоище, ливонские войска потерпели сокрушительное поражение от войск под командованием русского князя Александра Невского. Было уничтожено 400 рыцарей, взято в плен 90. Часть ливонцев утонула. Вырвавшихся из окружения преследовала русская конница, завершившая разгром.

Также сегодня отмечается Международный день памятников и исторических мест. Его девиз: «Сохраним нашу историческую родину». Праздник отмечается с 18 апреля 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

В России насчитывается примерно 150 тысяч объектов культурного наследия федерального и регионального значения. К сожалению, по оценкам экспертов, ежегодно страна теряет до 200 памятников истории и культуры, и некоторые объекты утеряны уже безвозвратно.

Также сегодня отмечается Всемирный день радиолюбителя. 18 апреля 1925 года в Париже был основан Международный союз радиолюбителей. Сейчас радиолюбители более чем 150 стран мира ежегодно отмечают свой праздник.

В истории 18 апреля известно несколькими знаменательными событиями. В 1902 году впервые был применен метод дактилоскопии для опознания преступника, в 1922-м в Москве открылось движение автобусов, а в 1923-м в СССР было создано спортивное общество «Динамо».

18 апреля родились советский писатель, историк, литературовед Натан Эйдельман; советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева; российский артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, народный артист СССР Владимир Васильев и композитор-песенник, народный артист Беларуси Эдуард Ханок.

В народном календаре сегодня - Федул Ветреник. В этот день крестьяне проветривали избы, изгоняя из них нечистую силу. Считалось, что на Федула появляются бабочки-крапивницы и божьи коровки.

Именины в этот день отмечают Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен и Феодул.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю сегодня день проявления храбрости, добровольной жертвы, а также отказа от собственности. В такие дни люди склонны менять что-либо или кардинально решать накопившиеся вопросы.