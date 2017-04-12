12.04.2017 | 13:24

Сегодня, 13 апреля, прекрасный день для того, чтобы послушать старый добрый рок-н-ролл. А может быть, не только послушать, но и станцевать на четыре четверти! Потому что именно сегодня во всем мире отмечается праздник этого музыкального жанра.

Хотя следует отметить, что событие, в честь которого был учрежден День рок-н-ролла, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал сингл Rock Around The Clock, ставший знаковым в новом направлении музыки. Рок-н-ролл быстро преодолел границы США и распространился по странам и континентам.

13 апреля в России - День мецената и благотворителя. Основное торжество, посвященное празднику, проходит в Санкт-Петербурге, в музее «Эрмитаж». На фоне картины Тьеполо «Меценат представляет Августу свободные искусства» чествуют тех, кто вкладывает силы, время и деньги в культурные и социальные проекты. Кстати, не всем известно, что слово «меценат» происходит от имени собственного. Так звали римского аристократа, покровителя творческих личностей Гая Цильния Мецената, родившегося 13 апреля 70 года до н. э.

В народном календаре 13 апреля - Ипатий Чудотворец. Ему молились о прибавлении семейства, об избавлении от бесплодия и даже об изгнании бесов.

Именины сегодня отмечают Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий и Иосиф.

13 апреля произошло и несколько важных исторических событий. В этот день в 1895 году при раскопках Помпей были найдены горы сокровищ, в 1902-м в Санкт-Петербурге прошли испытания первого в России троллейбуса, а в 1934-м в Арктике завершилась операция по спасению челюскинцев.

13 апреля родились королева и регентша Франции Екатерина Медичи, третий президент США, автор Декларации независимости Томас Джефферсон, писатель и поэт Демьян Бедный, композитор и дирижер народный артист СССР Александр Александров, политик Ирина Хакамада, российский шахматист, 13-й чемпион мира Гарри Каспаров.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня дать себе волю и всласть повеселиться, но при этом не терять голову.