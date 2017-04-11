11.04.2017 | 13:10

День 12 апреля дорог сердцам миллионов жителей России. Ведь сегодня в память о первом полете человека в космос во всем мире отмечается День авиации и космонавтики. Кстати, с 2011 года праздник носит еще одно название - Международный день полета человека в космос.

В далеком 1961 году Юрий Гагарин совершил, казалось бы, невозможное: он провел вне Земли 108 минут. Это стало началом новой эпохи в науке, технике и освоении межпланетного пространства. Руководил подготовкой и первым полетом человека в космос конструктор Сергей Королев.

«Только бы слетал и вернулся живым!» - сказал Королев после старта ракеты-носителя.

Выполнив один оборот вокруг планеты, спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР, в Саратовской области. Гагарин приземлился в 10:55 по местному времени на мягкую пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловки Терновского района.

Помимо полета в космос, в истории 12 апреля известно еще несколькими знаменательными событиями. В 1242 году состоялось Ледовое побоище, в котором войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере. В 1633-м в Риме начался процесс над Галилео Галилеем. В 1796-м 26-летний Наполеон Бонапарт одержал свою первую серьезную победу в сражении при Монтенотте, а в 1861-м Александр II издал указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения.

В народном календаре празднуется Иван Лествичник. Считалось, что в этот день с домового сходит старая шкура (по другой версии - он собирается жениться на ведьме), поэтому лучше не браться за домашние дела и не тревожить его. Многие женщины боялись выходить во двор и не выпускали гулять детей.

Именинники сегодня Захар и Иван.

12 апреля родились известная оперная певица Монсеррат Кабалье, актер театра и кино Ефим Копелян, старший брат Владимира Ленина, революционер Александр Ульянов, географ и путешественник Николай Пржевальский, русский драматург Александр Николаевич Островский.

Луна находится в фазе полнолуния. Лунный календарь называет сегодня днем отдыха от напряженных и активных действий и рекомендует посвятить его спокойному времяпрепровождению.