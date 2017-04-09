09.04.2017 | 12:05

10 апреля у православных христиан начинается Страстная неделя, которая завершится Пасхой. Эти семь дней посвящены воспоминанию о последних днях земной жизни Спасителя.

В Великий понедельник церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа, который был продан братьями в Египет и стал прообразом страданий Спасителя, а также иссушение Господом бесплодной смоковницы. Покрытая богатой листвой, она служила образом лицемерных фарисеев, у которых, несмотря на внешнюю набожность, не было добрых плодов веры и благочестия.

10 апреля отмечается День движения Сопротивления. Памятная дата посвящена участникам борьбы против фашизма во Второй мировой войне.

Сопротивление было организовано на всех захваченных территориях. Правда, называли его участников в разных странах по-разному. Русские партизаны и подпольщики, польская армия Краева, французские маки, испанские республиканцы - все они вошли в историю как герои подпольной подрывной работы.

В каждой стране сопротивление фашизму носило национальный характер. В Италии, Дании и Голландии это были народные демонстрации и антифашистские забастовки. В России, Испании, Франции в основном велась подрывная деятельность, создавались партизанские отряды и подпольные группы.

10 апреля произошло несколько знаменательных исторических событий. Так, в 1710 году впервые в истории был принят закон об авторском праве. Произошло это в Англии, где королева Анна издала указ о том, что любой сочинитель мог продать право на издание своего произведения издателю сроком на 14 лет. Затем авторское право возвращалось к писателю. Он мог продать книгоиздателю свое произведение еще раз на такой же срок.

Этот законодательный акт строго соблюдался и привел к бурному расцвету книгоиздательской деятельности, а также положил начало изданию еженедельных СМИ, журналов и газет.

В России же грамотность населения была довольно низкой, крестьяне газет и журналов не читали, поэтому с авторским правом в нашей стране юристы познакомились лишь в середине XIX века.

10 апреля 1981 года, в канун 20-летия со дня полета в космос Юрия Гагарина, в Москве открылся музей космонавтики. Он был создан по инициативе Сергея Королева и сегодня является одним из самых интересных научно-технических музеев столицы.

Мы гордимся нашими земляками - Виктором Пацаевым и Александром Самокутяевым. Благодаря второму космонавту позывной «Тарханы» звучал на весь мир.

В народном календаре 10 апреля - Иларион - Выверни Оглобли. Наши предки подмечали, что если снег и долежал до Илариона, то уж в этот день обязательно начинал таять. Поэтому сани убирали на хранение.

Именины сегодня у Василия, Ивана, Илариона, Ильи, Николая и Степана.

В этот день родились американский издатель и журналист Джозеф Пулитцер, советский писатель Виль Липатов, советская и российская поэтесса Белла Ахмадулина, американский актер Стивен Сигал и советский и российский политический деятель Григорий Явлинский.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю 10 апреля подходит для начала важного дела, крупного проекта. Кроме того, день благоприятен для стрижки и занятий спортом.