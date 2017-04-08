08.04.2017 | 13:03

В этом году 9 апреля христиане отмечают Вербное воскресенье.

На Руси последнее воскресенье перед Пасхой называется Вербным. Название происходит от того, что на этот праздник верующие приходят с ветками, как правило, ивовых растений: вербы, ивы, ветлы - или других деревьев, которые первыми распускаются весной, в ознаменование тех ветвей, что несли иудеи, встречавшие Иисуса в Иерусалиме.

Конечно, на юге христиане срезают цветы и ветви других деревьев, как правило пальм. В России, где их нет и где первой распускается верба, с давних времен использовали ее ветви, почему и сам праздник стал называться Вербным воскресеньем. Но подлинное его наименование - Вход Господень в Иерусалим, Неделя ваий или Цветоносное воскресенье. Сегодня соблюдающие Великий пост могут позволить себе более разнообразную пищу: разрешается есть рыбу, использовать растительное масло и даже выпить немного красного вина.

Также ежегодно во второе воскресенье апреля отмечается День войск противовоздушной обороны (День войск ПВО).

Основными задачами ПВО страны являются: несение боевого дежурства по противовоздушной обороне, ведение разведки воздушного нападения противника и оповещение прикрываемых войск, уничтожение средств воздушного нападения противника в полете, участие в ведении противоракетной обороны на театрах военных действий.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий: в 1989 году была изобретена компьютерная мышка, в 1782-м в Париже открылся один из крупнейших театров «Одеон».

В народном календаре 9 апреля - Матрена Полурепица. Этот день в народе считался подходящим, чтобы разобрать запасы репы. Половина овощей отделялась на семена, оставшиеся корнеплоды шли в пищу.

О предстоящей погоде судили по полету чибисов: птица летит низко - долго будут стоять сухие дни.

Сегодня именины у Александра, Ивана, Ефрема, Макара и Павла.

9 апреля родились французский поэт Шарль Бодлер, французский киноактер Жан-Поль Бельмондо, российская актриса кино и секс-символ 90-х годов прошлого века Елена Кондулайнен.

Растущая луна во второй четверти. Согласнолунному календарю, неплохой день для работы, обучения и деловых контактов. Будьте спокойны и доброжелательны. Могут обозначиться нерешенные проблемы, но не стоит заострять на них внимание и выяснять отношения.