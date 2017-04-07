07.04.2017 | 14:06

8 апреля отмечается День российской анимации. В этот день в 1912 году состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма под названием «Прекрасная Люканида». Широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину. Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых.

С тех пор российская, а затем и советская школа завоевала в мировом анимационном искусстве твердые позиции, в ней трудились и трудятся выдающиеся мастера, чьи работы вошли в золотой фонд мировой мультипликации и сегодня продолжают радовать нас.

В настоящее время отечественная школа мультипликации не теряет своих высоких позиций, а разнообразие стилей и направлений в единой русской школе поражает воображение.

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники военных комиссариатов РФ.

Наряду с осуществлением призыва в Вооруженные Силы РФ и постановкой на учет рядовых и офицеров запаса и техники они выполняют целый ряд задач: организуют и ведут воинский учет и учет предоставляемых им транспортных средств, проводят мероприятия по военно-профессиональной ориентации и профессиональному психологическому отбору граждан, извещают членов семей военнослужащих, погибших или умерших при прохождении военной службы.

Также 8 апреля свой праздник отмечают все цыгане мира. Это вольная нация, которая живет по законам кочевников. Их дом там, где ветер и есть простор для лошадей.

Цыгане говорят на разных языках, но считают себя кровными родственниками. Они везде найдут соплеменников. Поэтому 8 апреля 1971 года в Лондоне состоялся Всемирный конгресс цыган, который собрал представителей этой национальности из 30 стран мира. Тогда и был утвержден Международный день цыган.

По самым скромным подсчетам, сейчас на земле проживают от 8 до 10 миллионов кочевников цыганской крови.

В истории в этот день произошло несколько знаменательных событий. В 1766-м в Америке была запатентована первая пожарная лестница, в 1918 году российский исторический триколор заменили красным флагом, в 1158-м князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире.

8 апреля по народному календарю - Гавриил Благовест. Считалось, что после Гавриила женщины уже не занимались зимними домашними делами, не пряли, не вязали. Они приступали к полевым и огородным работам.

Крестьяне примечали: если на Благовест зазеленели ветки черемухи, пора сажать ранний картофель.

Сегодня именинники Авраам, Гавриил, Анна, Алла, Лариса, Степан и Василий.

8 апреля родились американские актрисы прошлого века Мэри Пикфорд и Соня Хени. День рождения отмечает российский музыкант и аранжировщик Виктор Зинчук.

Растущая луна во второй четверти. Согласно лунному календарю, наступил тихий и спокойный день, время победы мудрости над чувствами и умом. Не стоит что-либо начинать или заниматься чем-то, имеющим для вас большое значение. Отложите важные дела: сегодня не лучший день для серьезной работы.