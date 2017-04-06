06.04.2017 | 14:20

В пятницу, 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Дата выбрана не случайно. В этот день в 1948 году была создана Всемирная организация здравоохранения. За 66 лет членами ВОЗ стали 194 государства.

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам. В 2016 году его темой стала борьба с диабетом. По данным ВОЗ, в мире более 350 миллионов человек страдают от этого заболевания, через 20 лет это число может более чем удвоиться, а к 2030 году диабет станет седьмой ведущей причиной смерти. Но его можно и нужно лечить.

Кроме того, многие случаи заболевания можно предотвратить. Доказано, что простые меры по изменению образа жизни эффективно предотвращают или отсрочивают начало диабета II типа.

7 апреля своим праздником считают все пользователи российской зоны Интернета: в этот день в 1994 году родилась доменная зона .ru.

До этого все отечественные ресурсы Сети начиная с 1991 года размещались в международных доменах и в зоне .su.

Однако после распада Советского Союза началась работа над созданием доменов независимых государств, со временем появились 15 доменов для бывших советских республик. Сегодня в нашей стране введен еще один домен - .рф. Это национальный домен верхнего уровня для Российской Федерации и первый в Интернете домен на кириллице.

Православные сегодня отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о грядущем рождении Иисуса Христа. С праздником на Руси были связаны некоторые обычаи. Так, специально к этому дню готовили кулебяку - особый пирог с рыбой или капустой.

В историю 7 апреля вошло несколькими знаменательными событиями. В 1795 году во Франции был принят закон о введении метрической системы мер, в 1805-м в Вене состоялась премьера Третьей симфонии Людвига Ван Бетховена, в 1826-м в Мюнхене заложили здание пинакотеки - картинной галереи.

7 апреля родились американский государственный деятель, первый директор ЦРУ Аллен Даллес, американская джазовая певица Билли Холидей, французский предприниматель, создатель компании Yves Rocher Ив Роше, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, бизнесмен Фрэнсис Коппола, российский продюсер, кинокритик, актер, создатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн, советский и российский государственный деятель, политик, дипломат Валентина Матвиенко, гонконгский и американский актер и каскадер, кинорежиссер, продюсер, сценарист Джеки Чан, французский актер, сын Жерара Депардье - Гийом Депардье.

Именины сегодня у Тихона.

Растущая луна во второй четверти. Согласно лунному календарю, день хорош для начала поездки, командировки, путешествия, также благоприятен для отдыха и умеренных физических нагрузок.