05.04.2017 | 15:57

В четверг, 6 апреля, отмечается Всемирный день настольного тенниса. Праздник молодой - впервые торжества по его поводу устраивали 6 апреля 2015 года.

Настольный теннис очень популярен по всему миру не только в профессиональной спортивной среде, но и у простых обывателей. Будучи весьма доступным, он привлекает в ряды своих поклонников вне зависимости от пола людей разных возрастов, навыков или физических кондиций. Все могут играть вместе, получая от этого массу положительных эмоций.

Кроме того, 6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира. Он был утвержден Генеральной ассамблеей ООН 23 августа 2013 года. В число авторов проекта резолюции вошли Беларусь, Грузия, Казахстан, Румыния, Россия, Сербия и Македония.

По замыслу учредителей, этот праздник должен быть дополнением к Международному олимпийскому дню, отмечаемому ежегодно 23 июня.

В День спорта миллионы людей во всем мире принимают участие в различных состязаниях: забегах, марафонах, играх, велосипедных гонках, а также в образовательных мероприятиях.

6 апреля произошло несколько важных исторических событий. В 1814 году Наполеон Бонапарт в первый раз отрекся от престола, в 1896-м открылись I летние Олимпийские игры в Афинах, в 1899-м в Москве пустили первый электрический трамвай, а в 1930-м был учрежден орден Красной Звезды - одна из самых массовых наград Великой Отечественной войны.

В этот день родились общественный деятель и писатель-публицист Александр Герцен, хирург Николай Склифосовский, поэт Иван Суриков, астроном Александр Орлов и актер Станислав Любшин.

В народном календаре 6 апреля - Артемон Дериполоз. В этот день крестьяне жгли костры во дворах и обходили кругами избы. Это делалось, чтобы выгнать нечистую силу.

Вечером начинали готовиться к большому празднику - Благовещению. Поскольку на него любая работа считалась грехом, все неотложное старались переделать накануне.

Именины отмечают Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан и Яков.

Растущая луна во второй четверти. Лунный календарь считает этот день удачным для бани. Также звезды рекомендуют нацелиться на укрепление отношений в семье и заняться благоустройством жилища.