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Не забудь! | 5 апреля в народном календаре - Никонов день

04.04.2017|14:01
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5 апреля в народном календаре отмечается Никонов день. Это был день тщательной уборки — как в доме, так и в саду. По этому поводу говорили: «Дом не велик, а присесть не велит», «Домашних дел не переделаешь», «Дом хозяином велик». Рачительные хозяева белили печи, вытряхивали постели, меняли солому в матрацах, выносили мусор.

В садах на Никона начинали сажать яблони, рябину, черную и красную смородину. Также зазывали птиц — защитников от вредителей. Пернатых потчевали крошками, зернышками, льняным семенем.

Приверженцы зороастризма 5 апреля отмечают Праздник Даэны - хранительницы веры, религии. Священное число праздника 11, в этот день принято зажигать 11 огней.

5 апреля произошло и несколько важных исторических событий. В 1722 году экспедиция адмирала Якоба Роггевена открыла остров, названный островом Пасхи.

В 1874-м в Вене впервые исполнена знаменитая оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса - сына. В 1955-м Уинстон Черчилль подал в отставку с поста премьер-министра Англии, завершив свою политическую карьеру.

5 апреля родились английский философ Томас Гоббс, немецкий композитор Людвиг Шпор, американский киноактер Грегори Пек, российский писатель Александр Бушков, заслуженная артистка России Наталья Кустинская и чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина.

Именины отмечают Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Макар, Никон, Пелагея и Сергей.

Растущая луна во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня вас могут посетить тревожные чувства и страхи. Звезды рекомендуют 5 апреля заняться спортом, провести день на природе и посвятить себя общению с близкими людьми.

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