31.01.2017 | 17:01

В понедельник, 1 февраля, в США отмечают Национальный день свободы. В этот день в 1865 году президент Авраам Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении в конституцию страны 13-й поправки - об отмене рабства.

Она звучала так: «Ни в Соединенных Штатах, ни в каком-либо другом месте, на которое распространяется их власть, не должно существовать ни рабства, ни подневольных работ, кроме случаев наказания за преступление, за совершение которого виновный должен быть должным образом осужден».

Национальный день свободы широко празднуется во всех штатах, но не является государственным выходным.

Православные христиане 1 февраля отмечают годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этот день в кафедральном соборном храме Христа Спасителя совершается Божественная литургия.

В народном календаре 1 февраля - Макарьев день, Макар Весноуказчик. По погоде в этот день наши предки судили о весне. Если было ясно, надеялись на скорый приход тепла: «На Макара капель - в весну раннюю верь». Если мела метель, то ее ждали и на Масленицу.

Добрым знаком считалось, если Макарьев день был холодным. Это сулило благоприятное лето.

Именины 1 февраля у Антона, Арсения, Ефима, Макара, Марка, Николая, Петра и Федора.

1 февраля произошли несколько знаменательных исторических событий. В 1671 году царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной, в 1929-м в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера первого киномюзикла «Бродвейская мелодия», в 1958-м США стали второй после СССР страной, запустившей искусственный спутник Земли, а в 1973-м впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров-женщин.

В этот день родились русский врач-психиатр, академик Владимир Бехтерев, американский актер Кларк Гейбл, советский писатель и публицист Евгений Замятин, первый президент России Борис Ельцин, русская балерина и хореограф Екатерина Максимова, народный артист РСФСР Лев Лещенко, певец, поэт и композитор Юрий Лоза, американский киноактер Брэндон Ли, итальянский футболист Джузеппе Росси.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня можно действовать и предпринимать решительные шаги, только хорошо продумав все детали.