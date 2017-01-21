21.01.2017 | 13:07

В среду, 22 января, в России нет ни одного праздника. Но если у вас есть любимый дедушка, то вы можете вместе с поляками отметить День дедушек, который наступает сразу после Дня бабушек (21 января). Не поскупитесь на слова благодарности в адрес своих пожилых родственников! Ведь именно бабушки и дедушки заботятся о нас, окружают нежностью и любовью, дают советы и оказывают поддержку.

22 января произошло и несколько знаменательных событий. В 1506 году в Ватикане была создана швейцарская гвардия, которая с тех пор охраняет понтификов и папскую резиденцию. В 1630-м английские колонисты в Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок попкорна, и с тех пор этот день считается днем рождения воздушной кукурузы. 22 января 1905 года известно как Кровавое воскресенье, давшее начало первой русской революции. В 1969-м произошло покушение на Генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, а в 1980-м началась ссылка Андрея Сахарова.

22 января родились английский философ Френсис Бэкон, французский физик, математик и химик Андре Ампер, английский поэт Джордж Байрон, советский режиссер и сценарист Сергей Эйзенштейн, детский писатель Аркадий Гайдар, поэт и переводчик Юрий Левитанский, физик Лев Ландау, народная артиста РСФСР Валентина Талызина, актер Леонид Ярмольник.

В народном календаре 22 января - Филиппов день. За праздники накапливалось множество дел, и люди старались привести в порядок и свой дом, и себя. В этот день было принято убираться, стирать и ходить в баню - «смывать Святки».

Именины сегодня отмечают Антонина, Захар, Павел, Петр и Филипп.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня лучше заниматься текущими делами, а новые начинания отложить. Если чувствуете упадок сил, постарайтесь провести день спокойно, без лишней суеты.