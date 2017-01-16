16.01.2017 | 14:56

Во вторник, 17 января, отмечается Всемирный день детских изобретений. Ежегодно более 500 тысяч малышей и подростков придумывают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.

Многие детские изобретения, несомненно, делают нашу жизнь удобнее и интереснее. И сегодня именно тот день, в который нужно порадоваться наблюдательности и сообразительности юных гениев, оценить значимость их идей и поощрить разносторонние таланты.

Символично, что для всемирного праздника выбран день рождения одного из выдающихся американцев - государственного деятеля, дипломата, ученого, журналиста Бенджамина Франклина (Benjamin Franklin, 1706-1790). Свое первое изобретение (пару ласт для плавания, которые надевались на руки) Бен Франклин придумал в возрасте 12 лет.

Можно перечислять детские выдумки бесконечно, вспоминая и перчатки без пальцев, и бумажный пакет с квадратным дном, и калькулятор - все это принесли в нашу жизнь гениальные умы юных изобретателей. 17 января проходят многочисленные демонстрации новых ребячьих изобретений, конкурсы, награждения. Всегда звучит задорный смех, шутки, музыка, ведь придумывать что-то новое - это естественное состояние всех детей.

17 января произошло несколько важных исторических событий. В 395 году Римская империя разделилась на Восточную и Западную. В 1377-м резиденцией папы римского стал Ватикан. В 1773-м Джеймс Кук пересек Южный полярный круг.

В народном календаре 17 января - Зосима Пчельник. Подходят к концу Святки, и, согласно верованиям наших предков, нечистая сила старается напоследок натворить как можно больше плохого. В день Зосимы на Руси было принято гонять чертей. Мужики и бабы надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу с кочергами. Во главе процессии несли горящую ветошь. Люди ходили от двора ко двору и кричали: «Выходи, нечистая сила!»

По этому дню судили о погоде. Чистое небо с полной луной предвещало сильное половодье. А если при безоблачном небе было морозно, холода должны были продлиться.

Именины сегодня отмечают Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Карп, Климент, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Семен, Степан, Тимофей, Трофим, Фаддей и Филипп.

17 января появились на свет русский актер, режиссер, педагог, реформатор театра Константин Станиславский, американский гангстер Аль Капоне, американский боксер, олимпийский чемпион Мохаммед Али, советский и российский писатель-сатирик Семен Альтов и киноактер, сценарист и продюсер Джим Керри.

Убывающая луна в третьей четверти. Согласно лунному календарю, день несет в себе тяжелую, напряженную и опасную энергетику. Серьезные дела сегодня лучше отложить, договоры не заключать. Звезды рекомендуют провести 17 января по возможности в домашней обстановке.