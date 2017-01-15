15.01.2017 | 12:24

В понедельник, 16 января, отмечается Всемирный день The Beatles. Дата выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб The Cavern - в нем начали путь к славе молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя пару лет к ним присоединился Ринго Старр.

В привычном составе группа The Beatles проработала восемь лет. За это время коллектив официально выпустил 13 альбомов. Сейчас он занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Еще 16 января отмечается День ледовара. Это праздник всех заливщиков льда: и профессиональных, работающих на больших аренах, и любителей, которые делают катки во дворах для детворы.

Процесс варки льда очень кропотливый, он занимает около семи дней. Сначала температура бетонной плиты в основании арены снижается с комнатной до нулевой, постепенно переходя в минус. После мытья и чистки бетон заливают из шланга. Когда набирается массив толщиной 1,5-2 сантиметра, начинается окрашивание льда.

После него снова заливается вода, затем следует отжиг: температура плиты поднимается, выезжает специальный комбайн и как бы продавливает лед, чтобы из пор вышли воздух и соль. В завершение наносится последний слой.

В Таиланде 16 января празднуют День учителя, а в США - День свободы вероисповедания и День Мартина Лютера Кинга.

В народном календаре 16 января - Гордеев день. Наши предки верили, что сегодня голодные ведьмы, возвращаясь с гулянья, так сильно доят коров, что те погибают. Уберечь скотину просили домового, читали соответствующие заговоры.

Кроме того, в Гордеев день ни в коем случае ничем не хвастались, открыто не гордились: ни материальными благами, ни здоровьем, ни детьми. Иначе можно было потерять объект хвастовства.

Именины отмечают Василий, Гордей и Ирина.

16 января произошло несколько важных исторических событий. В 1547 году на Руси состоялось первое венчание на царство. Титул царя стал носить Иван IV Грозный. Торжество прошло в Успенском соборе Московского Кремля.

В 1920 году в этот день в США был официально закреплен сухой закон. 18-я поправка к конституции лишила лицензий виноделов, винокуров, поставщиков алкоголя и торговцев спиртным. Пить, впрочем, американцы не перестали. Запрет лишь породил такое явление, как бутлегерство - подпольную торговлю алкогольными напитками.

В этот день в 1963 году Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы.

16 января появились на свет русский и советский писатель Викентий Вересаев, советский художник Аристарх Лентулов, советский писатель, киносценарист Павел Нилин, актер театра и кино Василий Лановой, футболист и тренер Василий Жупиков.

Согласно лунному календарю, сегодня хороший день для отдыха и творческих занятий. Вполне можно обращаться к начальству для решения несложных вопросов. Также успешно решаются незначительные финансовые проблемы.