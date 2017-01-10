10.01.2017 | 13:30

11 января отмечается День заповедников и национальных парков России.

Он появился в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Сегодня проведение Дня заповедников и национальных парков поддерживают многие экологические организации и движения. 11 января выбрано для него неслучайно: в этот день в 1917 году в стране был образован первый государственный заповедник - Баргузинский.

Всего в России насчитывается 110 заповедников, 46 национальных парков и 70 государственных природных заказников, а общая площадь особо охраняемых природных территорий, как федерального, так и регионального уровня, составляет около 203 млн га, или 11,9% площади государства. И система особо охраняемых природных территорий в нашей стране продолжает развиваться: расширяется пространство существующих и создаются новые заповедники и национальные парки.

Сегодня в России отмечается также Международный день «спасибо».

Все мы прекрасно помним о значении хороших манер, их необходимости в повседневной жизни, но по большей части благодарим как бы невзначай, не задумываясь о смысле сказанного.

А ведь слова признательности обладают магическими свойствами: с их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции - то, без чего жизнь стала бы скудной и мрачной.

11 января 1909 года в Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка, в 1919-м Совнарком принял декрет о введении продразверстки, в 1940-м в Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», а в 1960-м в СССР был создан Центр подготовки космонавтов.

В этот день родились народный артист СССР Рейнгольд Глиэр, киносценарист и режиссер Владимир Венгеров, автор детективных романов Виктория Платова, народный артист России Константин Хабенский.

В народном календаре 11 января - Страшный день. Считалось, что в этот вечер неистовствовала нечистая сила. Уберечься от нее можно было следующим образом: принести с Красной горки колья, оставленные там накануне, сложить их на дворе, натрясти сверху соломы из постелей стариков, а потом поджечь. В этом огне, по мнению наших предков, сгорали все болезни и беды.

Кроме того, в Страшный день полагалось особенно тщательно оберегать детей от злых сил - молитвами и заботой.

Также подмечали, какой дул ветер. Если он был северным и облака отсутствовали, ожидались морозы.

Именины 11 января отмечают Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Иван, Марк, Наталья, Фаддей.

Согласно лунному календарю сегодня не лучший день для серьезной работы. Звезды рекомендуют заняться водными процедурами и придерживаться диеты.