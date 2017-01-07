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Не забудь! | 8 января - Собор Пресвятой Богородицы

07.01.2017|12:47
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На следующий день после Рождества, 8 января, христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Это один из важнейших для православных праздников. Верующие с хвалебными и благодарственными песнями обращаются к Богоматери, родившей Спасителя.

Праздник имеет древнее происхождение, его установление относится к ранним временам христианской церкви. Уже в IV веке Епифаний Кипрский, а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в своих поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу родившемуся Богочеловеку с хвалой родившей Его Деве.

Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова можно найти в 79-м правиле VI Вселенского Собора, состоявшегося в 680-681 годах.

В народном календаре сегодня День повитух. На Руси женщины в этот день брали своих детей и с подарками и поздравлениями шли к повитухам, которые помогали им при родах. Те, в свою очередь, угощали гостей кашей. В это же время родился и обычай, связанный с христианством: женщины приходили в церковь с заранее испеченными пирогами, чтобы преподнести их Богородице.

Именно с этого дня начинались девичьи гадания, которые продолжались до самого Крещения.

Именины сегодня отмечают Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Исаакий, Константин, Леонид, Мария, Михаил и Николай.

8 января в истории произошло несколько знаменательных событий. Именно в этот день в 1851 году физик Жан Фуко доказал, что Земля вертится, в 1861-м в Петербурге вышел первый номер журнала «Вокруг света», в 1957-м 13-летний Бобби Фишер стал чемпионом США по шахматам, а в 1959-м Шарль де Голль - президентом Французской Республики.

8 января родились русская и советская балерина Галина Уланова, советский поэт Ярослав Смеляков, американский певец и актер Элвис Пресли, советская и российская актриса театра и кино Марина Неелова.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня день активного отдыха. Стоит нацелиться на укрепление отношений в семье и заняться благоустройством жилища. Звезды рекомендуют пригласить в гости родственников.

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