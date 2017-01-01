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Не забудь! | 2 января - Игнатьев день

01.01.2017|17:56
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Сегодня православная церковь чтит память Игнатия Богоносца – так называли Игнатия Антиохийского, жившего в I-II веках и бывшего учеником Иоанна Богослова. Наши предки служили ему молебны, чтобы уберечь свое жилище от всякой напасти.

Также 2 января считалось «яблочным днем»: полагалось очищать яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым.

По народным приметам, человек, родившийся в Игнатьев день, всю жизнь привязан к дому и семье. Впрочем, пообщаться сегодня с родственниками полезно для всех.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. 2 января 1839 года Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны, а спустя ровно 120 лет Советский Союз запустил первую автоматическую межпланетную станцию «Луна-1».

Также 2 января в 1961 году США разорвали дипломатические отношения с Кубой. Американское правительство враждебно встретило кубинскую революцию, предприняло серию политических мер и экономических санкций, переросших вскоре в блокаду.

Именины сегодня отмечают Антон, Даниил, Иван, Игнатий.

2 января появились на свет русский государственный и военный деятель эпохи Петра I, адмирал Франц Лефорт, русский живописец, один из родоначальников жанровой картины Василий Перов и народный артист СССР Юрий Григорович.

Растущая луна в первой четверти. Согласно лунному календарю, день полон душевного спокойствия, когда легко идти на контакт. Сегодня хорошо заняться тихими домашними делами, отдохнуть в кругу семьи, погулять на природе. Для активного общения и выяснения отношений этот день неблагоприятен. Звезды рекомендуют включить мудрость, осторожность и не принимать скоропалительных решений.

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