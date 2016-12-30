30.12.2016 | 14:27

Сегодня, 31 декабря, последний день уходящего года. Вся Россия готовит оливье и селедку под шубой, выставляет на столы шампанское, подводит итоги 2016-го и намечает планы на 2017-й. В преддверии Нового года друзья и родные соберутся за праздничным столом, поднимут бокалы под бой курантов и загадают самые заветные желания.

Примечательно, что с 31 декабря на 1 января - двенадцатая ночь Йоля, сакрального периода, когда за 13 ночей образуется брешь между мирами, а нечистая сила может творить злые шутки.

Считалось, что 13 ночей Йоля надо проводить в родном доме вместе с близкими. А следующий после двенадцатой ночи день считался днем судьбы: то, что делалось и произносилось до заката, определяло все события наступившего года. Отсюда, возможно, и повелась известная присказка: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь».

31 декабря известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1869-м были обнаружены руины храма Артемиды Эфесской - одного из семи чудес света. В 1898-м в России открылась первая междугородняя телефонная линия Санкт-Петербург - Москва. В 1942-м завершилась оборона Кавказа в годы Великой Отечественной войны. В 1968-м совершил испытательный полет первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. А в 1999-м Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий главы государства, и 1 января 2000-го страна встретила с новым лидером - Владимиром Путиным.

В народном календаре 31 декабря Модестов день. На Модеста можно было предсказать свою судьбу на будущий год. Для этого ложились на ток, где молотили хлеб, и слушали: если под гадающим застучит, его ждет смерть, если зазвенит - свадьба, а если послышится молотьба - будет богатым.

Вечером брали 12 коробочек с солью, каждую из которых называли именем одного из месяцев, а следующим утром проверяли: в какой коробочке соль размокла, тот месяц будет мокрым.

Отдельно предсказывали погоду на июнь: она должна быть такой же, как в Модестов день.

Именины 31 декабря отмечают Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Софья, Фаддей и Федор.

31 декабря родились французский адмирал Пьер-Шарль де Вильнев, художник Анри Матисс, советская разведчица Екатерина Зарубина, народный артист СССР Анатолий Кузнецов, народный артист России Семен Фарада, американский актер Энтони Хопкинс, телеведущая и журналист Регина Дубовицкая и народный артист России, балетмейстер Николай Цискаридзе.

Сегодня новолуние. Согласно лунному календарю 31 декабря - благоприятный день, особенно его вторая половина. Нужно лишь избегать контактов с незнакомцами и быть избирательнее в еде.