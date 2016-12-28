28.12.2016 | 16:46

В 1932 году 29 декабря в СССР был учрежден значок «Ворошиловский стрелок». Появившееся ранее звание получило наименование в честь наркома по военным и морским делам Климента Ворошилова.

Движение ворошиловских стрелков, развернувшееся по всей стране, стало чрезвычайно популярным среди молодежи. Открывались одноименные клубы, проходили соревнования на звания первой и второй степеней.

По разным сведениям, нагрудный знак «Ворошиловский стрелок» с 1934 по 1939 год получили в СССР более девяти миллионов человек.

29 декабря 1911 года в Москве появился первый трамвайный маршрут А. Вообще трамваи пустили в столице в 1899-м, а вот знаменитые буквенные - А («Аннушка»), Б («Букашка»), В («Верочка») и др. – только через десять с лишним лет.

Трамвайный маршрут А проходил по Бульварному кольцу и Москворецкой набережной. Он был чрезвычайно популярен: про него слагали песни, стихи. В трамваях знакомились, влюблялись и даже назначали романтические свидания.

К 1915 году в столице насчитывалось уже 34 маршрута и протяженность рельсовых путей составляла 311 километров.

По народному календарю 29 декабря - Агей Инесей. В этот день наши предки следили за погодой, пристальное внимание уделяя инею. Если он густо усыпал деревья, ожидались теплые Святки. Морозное утро на Агея Инесея предвещало заморозки вплоть до 19 января - Крещения.

Смотрели и на снег у заборов: если он лежал вплотную, лето ждали неурожайное.

Именины 29 декабря отмечают Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Марина, Николай, Павел, Петр, Семен и Софья.

В этот день родилась маркиза де Помпадур, определявшая моду и внешнюю политику Франции в XVIII веке. Она была официальной фавориткой короля Людовика XV, привечала при дворе поэтов и художников, покровительствовала наукам и искусствам.

29 декабря 1709 года появилась на свет будущая императрица России Елизавета Петровна Романова. В ее царствование в стране прошла реформа налогообложения, открылись первые финансовые институты и банки.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю сегодня не стоит верить обещаниям и всецело полагаться на кого-либо. Следует быть осторожнее с деньгами, не давать и не брать в долг.