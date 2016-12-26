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Не забудь! | 27 декабря поздравим с праздником спасателей

26.12.2016|16:00
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Во вторник, 27 декабря, свой профессиональный праздник отмечают спасатели. Если у вас есть знакомые, друзья или родственники, работающие в МЧС, не забудьте поздравить их.

Именно эти люди всегда оказываются первыми там, где нужна помощь: на завалах разрушенных строений, в дыму и огне пожаров, у искореженных транспортных средств, на затопленных территориях. На их счету - десятки тысяч спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим.

27 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 537 году в столице Византийской империи Константинополе был освящен храм Святой Софии, в 1897-м в Париже состоялась премьера комедии Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак», в 1929-м Иосиф Сталин провозгласил политику сплошной коллективизации сельского хозяйства СССР, в 1932-м было издано постановление ЦИК и СНК СССР о введении паспортной системы, в 1945-м основан Международный валютный фонд, а в 1953-м опубликован первый фантастический рассказ Станислава Лема из цикла «Звездные дневники Ийона Тихого».

В народном календаре 27 декабря Филимонов день. Это время самое темное в году. Как верили наши предки, пока тьма не покинет землю, будет бесноваться нечистая сила. Считалось, что в Филимонов день кикиморы, ехидны и нетопыри подходят близко к избам, скребутся в двери, ухают и пугают людей.

Впрочем, хороших хозяев, у которых в доме всегда порядок и чистота, злые духи не беспокоили.

Именины сегодня отмечают Иларион и Николай.

27 декабря появились на свет российский полководец, герой Отечественной войны 1812 года Михаил Барклай-де-Толли, французский микробиолог и химик Луи Пастер, российский предприниматель, меценат, основатель знаменитой галереи Павел Третьяков, немецкая и американская киноактриса Марлен Дитрих, актеры Эммануил Виторган и Жерар Депардье, народный артист СССР Николай Сличенко, а также российский актер, режиссер, сценарист Сергей Бодров.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю в этот день стоит прислушиваться к интуиции: она подскажет выход из непростой ситуации и поможет наладить контакт с нужными людьми.

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