24.12.2016 | 13:00

В воскресенье, 25 декабря, католики, некоторые православные, а также лютеране и другие протестантские конфессии отмечают Рождество.

Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к IV веку. В XIII веке появился обычай устраивать в храмах для поклонения ясли, в которые помещается фигурка младенца Иисуса. Со временем ясли начали ставить перед Рождеством не только в церквях, но и в домах. Зачастую при этом изображались целые бытовые сценки: например, рядом со святым семейством помещали крестьян в народных костюмах.

Церковные и народные обычаи гармонично сплелись в праздновании Рождества. Хорошо известен обряд колядования - хождения по домам детей и молодежи с песнями и добрыми пожеланиями. В ответ колядующие получают подарки: колбасу, жареные каштаны, фрукты, яйца, пирожки, сладости. Скупых хозяев высмеивают и грозят им бедами. В процессиях участвуют различные маски, ряженые в шкуры животных, действо сопровождается шумным весельем.

Также важным элементом Рождества является обычай устанавливать в домах наряженную ель как символ райского древа с обильными плодами. В современной России эта традиция связана с празднованием Нового года. Торговля елками идет в Пензе уже больше двух недель, и многие горожане успели установить дерево к торжеству.

Евреи сегодня отмечают Хануку - праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры.

Согласно преданию, поднявшись на храмовую гору, евреи нашли масло для лампад, которого хватило бы для поддержания огня в течение лишь одного дня. Однако чудесным образом он горел целых восемь.

25 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1926 году наследный принц Хирохито стал императором Японии, в 1979-м началась Афганская война, а в 1991-м Михаил Горбачев объявил об отставке с поста Президента СССР.

В народном календаре сегодня - Спиридон Солнцеворот. Считалось, что солнце в Спиридонов день одевается в праздничный сарафан, садится в телегу и едет в теплые страны.

На Спиридона запрещалось работать, крестьяне могли лишь гадать о будущем плодородии. Для этого наблюдали за ветром: если он в течение дня менял направление, год обещал быть урожайным. В этот день проводили разные магические обряды: кормили кур зерном из рукава, втыкали серп в притолоку и вклинивали топор в порог, чтобы сила этих инструментов передалась дому и защитила его от нечистой силы.

Именины сегодня отмечают Александр и Спиридон.

25 декабря появились на свет американский предприниматель, основатель сети отелей Конрад Хилтон, советский и российский писатель-сатирик и сценарист Аркадий Хайт, американский гонщик, автоконструктор Луи Шевроле, советский и российский музыкант, автор песен, композитор, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев и британская поп-певица Дайдо.

Лунный календарь гласит, что сегодня в воздухе сгущается атмосфера конфликтов, люди напрасно суетятся, тратят много энергии на болтовню. Чтобы не поддаваться влиянию негативного, необходимы выдержка и сила воли, умение относиться ко всему спокойно и даже с юмором.