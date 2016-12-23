23.12.2016 | 16:09

Сегодня, 24 декабря, в России отмечается день воинской славы. Он установлен в честь взятия крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Суворова в 1790 году.

Измаил - цитадель турецкой армии на Дунае. Однако крепость была взята армией, уступавшей по численности гарнизону, а это чрезвычайно редкий случай в истории военного искусства.

Успех был обеспечен тщательностью и скрытностью подготовки, внезапностью действий и одновременностью удара всех колонн, ясной и точной постановкой целей. Взятие Измаила способствовало быстрому и успешному окончанию войны с Турцией.

Западные христиане сегодня празднуют сочельник - день накануне Рождества Христова. Название его происходит, как полагают, от слова «сочиво» - это особая зерновая каша, которая обычно подается с медом и фруктами. Во время ужина присутствующие обмениваются облатками - пластинками пресного хлеба с фигурным рисунком, которые символизируют тело Христа. Отломив кусочек облатки, тот, кому ее дарят, произносит доброе пожелание.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1801 году Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль. Машина была рассчитана на восемь пассажиров и приводилась в движение паровым двигателем с одним горизонтальным цилиндром и котлом высокого давления на раме между двух огромных задних колес. Уголь в котел подбрасывал стоявший на запятках кочегар. В 1829 году паровики стали самым быстрым пассажирским транспортом: их скорость достигала 24 км/ч.

24 декабря 1982 года совершил свой первый полет крупнейший в мире военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», а в 1990-м был принят Закон «О собственности в РСФСР».

В народном календаре сегодня Никонов день. Он назван так в память о преподобном Никоне Печерском. Наши предки говорили: «Никон стоит у икон». В этот день они молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями. Кроме того, люди верили, что святой Никон может даровать успокоение любой душе.

Именины сегодня отмечают Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан.

24 декабря появились на свет английский писатель, автор более 80 детективных романов Джеймс Хедли Чейз, советский писатель и общественный деятель Александр Фадеев, народный артист России Леонид Филатов, эстрадный певец, народный артист Кабардино-Балкарии Дима Билан.

Лунный календарь советует: не надо начинать ничего нового, лучше завершить начатые дела. Звезды считают, что действовать стоит неторопливо, никуда не спеша. День хорош для того, чтобы побыть в одиночестве и поразмышлять об итогах уходящего года.