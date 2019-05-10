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Глас народа | Пензячка стала свидетелем неприятного зрелища в горбольнице № 6

10.05.2019|11:50
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В четверг, 9 мая, в рубрику «Глас народа» обратилась пензячка Ольга, столкнувшаяся с неприятной ситуацией в городской больнице № 6 в Арбекове.

«Мы, к сожалению, попали в больницу, и там нас очень неприветливо встретили... тараканчики», - написала девушка, уточнив, что лежит в отделении кардиологии.

«Видела только одного. Этот был прямо на нашей тумбочке», - пояснила Ольга.

Случай не первый. В начале мая пензенцы сообщали о прусаках в хлебных отделах супермаркетов «Ашан» и «Магнит».

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Гость|10.05.2019 12:00|

К богатству тараканы. К богатству!

Гость|10.05.2019 12:04|

а у стрючкова был приятный инцидент а тут неприятное зрелище

Гость|10.05.2019 12:05|

penzainform.ru писал(a):

тараканчики
без стасиков ни как значит лежбище пригодно для проживания плохо когда их нет значит что то ни так.

Имя: Гость
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