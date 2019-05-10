10.05.2019 | 11:50

В четверг, 9 мая, в рубрику «Глас народа» обратилась пензячка Ольга, столкнувшаяся с неприятной ситуацией в городской больнице № 6 в Арбекове.

«Мы, к сожалению, попали в больницу, и там нас очень неприветливо встретили... тараканчики», - написала девушка, уточнив, что лежит в отделении кардиологии.

«Видела только одного. Этот был прямо на нашей тумбочке», - пояснила Ольга.

Случай не первый. В начале мая пензенцы сообщали о прусаках в хлебных отделах супермаркетов «Ашан» и «Магнит».