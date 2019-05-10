В четверг, 9 мая, в рубрику «Глас народа» обратилась пензячка Ольга, столкнувшаяся с неприятной ситуацией в городской больнице № 6 в Арбекове.
«Мы, к сожалению, попали в больницу, и там нас очень неприветливо встретили... тараканчики», - написала девушка, уточнив, что лежит в отделении кардиологии.
«Видела только одного. Этот был прямо на нашей тумбочке», - пояснила Ольга.
Случай не первый. В начале мая пензенцы сообщали о прусаках в хлебных отделах супермаркетов «Ашан» и «Магнит».
К богатству тараканы. К богатству!