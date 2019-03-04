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Глас народа | Пензенцы не хотят смотреть на горы мусора во дворе

04.03.2019|13:29
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В воскресенье, 3 марта, пензячка пожаловалась в рубрику «Глас народа» на нерегулярный вывоз мусора из двора, объединяющего дома № 15, 15а и 19 на улице Дзержинского.

«Дворник в выходные дни не приходит убираться. Мы должны на это смотреть и дышать этим. Мусор возят отовсюду», - возмутилась женщина.

На присланных ею фотографиях видны два больших контейнера, заполненных практически доверху. Вокруг них, на снегу, - мусор, спиленные ветки, крупногабаритные отходы.

Сейчас в Пензе завершается работа по составлению списка участков с расположенными на них баками и бункерами. Это делается для того, чтобы чиновники районных администраций могли выбрать подрядчиков, которые будут отвечать за очистку площадок на муниципальной земле.

Сколько всего специально отведенных территорий для временного сбора мусора, станет известно в ближайшее время.

Новость сообщил — Пользователь150200_10
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Гость|04.03.2019 13:54|

Сейчас в Пензе завершается работа по составлению списка участков с расположенными на них баками и бункерами. Это делается для того, чтобы чиновники районных администраций могли выбрать подрядчиков, которые будут отвечать за очистку площадок на муниципальной земле.

Это должно быть сделано в ноябре 2018г

Гость|04.03.2019 14:02|

Сначала деньги стали собирать, а потом может быть списки составят! А может быть и не составят...

Имя: Гость
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