03.03.2019 | 12:00

В воскресенье, 3 марта, пензячка пожаловалась в рубрику «Глас народа» на опасные сосульки в центре города.

Девушка прислала в редакцию несколько снимков, на которых запечатлены дома № 67 и 72 на улице Володарского, вблизи остановки «Театральный проезд». Крыши зданий «увешаны» длинными сосульками.

«Страшно пройти. Во дворах то же самое над подъездами», - написала девушка, подчеркнув, что такая беспечность со стороны коммунальных служб может стоить жизни кому-то из прохожих.

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