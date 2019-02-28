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Глас народа | Пензенец не поленился сообщить об автохаме в ГИБДД

28.02.2019|11:37
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В четверг, 28 февраля, в социальной сети «ВКонтакте» появилось фото автомобиля Nissan, который владелец оставил прямо на пешеходной дорожке среди сугробов в районе новостроек. Его опубликовал местный житель Дмитрий Коробасов.

«Как таким людям дают права? Чем должен думать человек, так паркуясь? Явное отсутствие здравого смысла! Жалко, утром мой сын выбрал пластиковые санки, а не металлические!!!! Надеюсь, все остальные жители, которые вели детей в сад, были менее аккуратные!!!!» - написал возмущенный автор фото.

Ситуация активно обсуждается пользователями соцсети. Кое-кто советует в таких случаях насыпать на автомобиль хлебных крошек или полить его валерьянкой. Другие рекомендуют обращаться в ГИБДД, чтобы машину нарушителя забрал на штрафстоянку эвакуатор. Один из комментаторов даже разместил телефоны дежурной части регионального управления Госавтоинспекции.

Судя по переписке, автор фото обратился в правоохранительные органы. «С утра с ребенком звонить некогда, сейчас заполняю в ГИБДД, чтобы отправить им, тоже кучу данных надо», - написал он.

Чуть позже появился комментарий участника обсуждения: «Гаишник приезжал. Скорее всего, оформил».

«Дмитрий, молодец, а то многие лишь жалуются в сетях, а дальше дело не доходит. Если нам ходить негде, будем по машинам ходить», - прокомментировал еще один пензенец.

Фото: vk.com/sova_penza

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Гость|28.02.2019 12:04|

А номера зачем закрасили?

Гость|28.02.2019 12:17|

прошли бы по капоту и по крыше, раз на тротуаре стоит.

Имя: Гость
Комментарий:

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