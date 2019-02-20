20.02.2019 | 11:03

В редакцию портала «ПензаИнформ» обратилась молодая мама, ребенок которой учится в школе № 43 (Маяк). Во вторник, 19 февраля, женщина пожаловалась на ситуацию с парковкой около учебного заведения.

«Хотела бы с вами поделиться ситуацией, происходящей около 43-й школы г. Пензы. Когда учителя устраивают парковку около школы, то родителям нет возможности подъехать и высадить своих детей», - сообщила горожанка, пожелавшая остаться анонимом.

К обращению она приложила фотографии, сделанные на небольшой парковке у школы.

В учебном заведении подтвердили, что два автомобиля на снимках принадлежат учителям. «У нас не очень большой подъезд к школе, а рядом есть территория, засыпанная гравием. И всего два учителя ставят здесь машины», - уточнила директор школы Светлана Дубовицкая.

Просторной парковки у образовательной организации нет, поэтому, когда одновременно подъезжает много родителей с детьми, сложности возникают. «Напротив школы есть большое место около почты, можно там высаживать детей и переводить через дорогу», - предложила вариант решения директор.

На той же территории, где приехавшие на работу учителя оставили автомобили, одновременно может уместиться только 5-6 машин. На присланных снимках Nissan и BMW стоят рядом, перекрывая заезд на площадку. Светлана Дубовицкая пообещала попросить подчиненных ставить машины по-другому.

В январе родители школьников жаловались на то, что жители ближайших домов превращают пришкольные территории в круглосуточные парковки и создают неудобства тем, кто привозит детей в учебное заведение или забирает оттуда. В частности, такая ситуация сложилась у нового корпуса лицея № 2 на улице Шевченко.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил разработать схемы организации дорожного движения по прилегающим к школам проездам и запретить там парковку в ночное время.