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Глас народа | Жительница Пензы пожаловалась на машины учителей у школы № 43

20.02.2019|11:03
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В редакцию портала «ПензаИнформ» обратилась молодая мама, ребенок которой учится в школе № 43 (Маяк). Во вторник, 19 февраля, женщина пожаловалась на ситуацию с парковкой около учебного заведения.

«Хотела бы с вами поделиться ситуацией, происходящей около 43-й школы г. Пензы. Когда учителя устраивают парковку около школы, то родителям нет возможности подъехать и высадить своих детей», - сообщила горожанка, пожелавшая остаться анонимом.

К обращению она приложила фотографии, сделанные на небольшой парковке у школы.

В учебном заведении подтвердили, что два автомобиля на снимках принадлежат учителям. «У нас не очень большой подъезд к школе, а рядом есть территория, засыпанная гравием. И всего два учителя ставят здесь машины», - уточнила директор школы Светлана Дубовицкая.

Просторной парковки у образовательной организации нет, поэтому, когда одновременно подъезжает много родителей с детьми, сложности возникают. «Напротив школы есть большое место около почты, можно там высаживать детей и переводить через дорогу», - предложила вариант решения директор.

На той же территории, где приехавшие на работу учителя оставили автомобили, одновременно может уместиться только 5-6 машин. На присланных снимках Nissan и BMW стоят рядом, перекрывая заезд на площадку. Светлана Дубовицкая пообещала попросить подчиненных ставить машины по-другому.

В январе родители школьников жаловались на то, что жители ближайших домов превращают пришкольные территории в круглосуточные парковки и создают неудобства тем, кто привозит детей в учебное заведение или забирает оттуда. В частности, такая ситуация сложилась у нового корпуса лицея № 2 на улице Шевченко.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил разработать схемы организации дорожного движения по прилегающим к школам проездам и запретить там парковку в ночное время.

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Гость|20.02.2019 11:35|

Учитель жоповоз! :) на бумере ездят. Бумер везде можно парковать. Машина для братвы.

Гость|20.02.2019 11:45|

Вернёмся к СССР.Дети могли посещать только школу своего микрорайона и ни один (даже очень значимый) родитель не имел права (совесть имел) подвозить своего ребёнка в школу на машине.

Гость|20.02.2019 11:50|

Вообще,давно вводить практику платных парковок для тех,кто приезжает на работу на авто. И автомобиль целый день мертвым грузом занимает парковочное место тех,кто приезжает по своим делам не надолго (полчаса-час). На работу надо добираться общественным транспортом (исключение,промзоны,где общ транспорт не ходит). Те,кто приезжает с пригорода,те пусть оставляют свой транспорт на окраинах города-далее на автобусе(либо на такси). Все дворы загадили эти жоповозники.

Гость|20.02.2019 11:52|

Жоповозы уже друг друга жрут. Всегда радуюсь, когда жоповозы кусаются. Сами себя уничтожат.

Гость|20.02.2019 11:53|

Больше ни за что не поверю, что в Пензе народ живет бедно. Учителя на машинах, родители деток на машине привозят, уборщица на машине, завхоз на машине. Все. Пенза - самый богатый город Поволжья!

Гость|20.02.2019 11:56|

Одна машина, наверное, работника столовой, вторая - завуча.

Гость|20.02.2019 12:00|

А ничего, что место где припаркованы машины это тротуар? Эта дама которая пожаловалась, недовольна что заняты места на тротуаре?

Гость|20.02.2019 12:00|

Не хилые машины у работников образования! На какие средства приобретенные?

Гость|20.02.2019 12:05|

Это не учительские,а родительские машины.Деток своих переодевают и переобувают по пол-часа.

Гость|20.02.2019 12:07|

Работайте и у вас будет

Гость|20.02.2019 12:09|

Гость писал(a):

Не хилые машины у работников образования! На какие средства приобретенные?
А вы прогуляйтесь у ПГПУ, посмотрите, на каких машинах студенты приезжают за знаниями! И это бедный город?!

Гость|20.02.2019 12:10|

нечего возить своих детей! Нужно в свою школу ходить, в своем дворе. Возят своих избалованных детишек. Проблема великая - негде своего дитя высадить. Остановись ближе, или дальше, и прогуляйся! Нет. Нужно к порогу школы всем подъехать. И чем ближе подъехать, тем круче.

Гость|20.02.2019 12:11|

penzainform.ru писал(a):

Когда учителя устраивают парковку около школы, то родителям нет возможности подъехать и высадить своих детей», - сообщила горожанка, пожелавшая остаться анонимом.
Родители и не должны возить своих детей в школу. Это терминальная стадия маразма. Бороться надо именно с этим.

Гость|20.02.2019 12:20|

у детского сада на Бородина каждый день апокалипсис в часы-пик, родители бросают машины прямо на пешеходном переходе, одну полосу перекрывают полностью

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