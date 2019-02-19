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Глас народа | Справивший нужду в подъезде пензенец попался на камеру

19.02.2019|17:33
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В центре Пензы молодой человек справил нужду в подъезде дома № 146 на улице Суворова и попался на камеру.

Нелицеприятная история произошла в минувшее воскресенье, 17 февраля, в 15:25.

«Безопасный дом» предоставил записи, сделанные с разных камер - снаружи и внутри подъезда. На кадрах видно, как парень нажал кнопку домофона и в ожидании, когда дверь откроют, переминался с ноги на ногу.

Попав наконец внутрь, он удовлетворил естественную потребность на лестничной площадке между этажами и вышел как ни в чем не бывало.

Если говорить о хулиганах, норовящих попасть в чужой подъезд и досадить местным жителям, то некоторые пензенцы уже научились отражать их атаки.

Так, в доме на улице Фурманова горожане, защищаясь от посторонних, спилили ручки на входных дверях. Теперь войти в подъезд можно только двумя способами: при наличии магнитного ключа или позвонив в домофон.

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Гость|19.02.2019 17:50|

penzainform.ru писал(a):

горожане, защищаясь от посторонних, спилили ручки на входных дверях. Теперь войти в подъезд можно только двумя способами: при наличии магнитного ключа или позвонив в домофон.
Класс!Ё Отличная идея!

Гость|19.02.2019 17:54|

Спасибо Пензинформу за этот смелый и откровенный репортаж.

Не вбровь, а в глаз.

А еще говорят, что у нас журналисты альтенативно умные и задоначальстволизы! Нет!

Так держать.

Гость|19.02.2019 17:58|

Очень познавательно, справлять нужду надо завесив камеру и надев на голову капюшон, кстати про ручки на дверях, смотрю на машинах есть оторванные, значит от хулиганов, надо на своей машине отпилить

Имя: Гость
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