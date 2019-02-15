15.02.2019 | 13:39

Хороший способ защиты от незваных гостей нашли жители первого подъезда дома № 1а на улице Фурманова. Чтобы посторонние не смогли попасть внутрь, местные изобретатели отпилили ручку двери.

Теперь туда можно войти только двумя способами: при наличии магнитного ключа или позвонив в домофон. А раньше было по-другому, рассказал обитатель многоэтажки, который пожелал остаться неизвестным.

«Они приспособились - ногой упираются и за ручку отдирают. Но теперь-то уже не упрешься ногой, неудобно. А алкашей по голосу чувствуешь, что поддатые. Порой звонят, послушаешь и опять трубку повесишь», - рассказал мужчина.

Журналисты «Службы 11» решили проверить другую теорию. Набрали номер первой попавшейся квартиры и абсолютно трезвым голосом попросили впустить.

Правда, дверь никто не открыл. Примеру людей из первого подъезда уже последовали и жители других, которые тоже избавились от металлических ручек. И не важно, что теперь сами испытывают неудобства. Для людей имеет значение, что их дом - неприступная крепость. Осталось только привести в порядок крыльцо.

«Надо делать это обязательно, и плитку... вон дыра, ее заделать надо», - отметил пензенец.

С другой стороны, полуразвалившаяся лестница послужит еще одним средством защиты от посторонних.