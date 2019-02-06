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Глас народа | Коммунальщики потребовали от пензенца убрать остекление с балкона

06.02.2019|16:18
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Акционерное общество «Арбековское» потребовало от жителя улицы Рахманинова в Пензе ликвидировать конструкции балконного остекления.

«Вчера получил письмо от управляющей компании. В ходе осмотра фасада дома они обнаружили незаконную конструкцию - застекленный балкон - и требуют снести в течение 30 дней.

Балкон обычный - устанавливала крупная пензенская фирма, застеклен пластиковыми окнами и отделан профлистом, такие в нашем доме и во всей Пензе у сотен людей, у других застекление из подручных материалов времен СССР, а незастекленных (как они требуют) единицы. В балкон вложено 60 тысяч, за чей счет «банкет» - в письме не указано, разумеется, думаю, за мой, а мне терять деньги совершенно не хочется», - пишет горожанин, разместивший фото письма и балкона в группе «Пенза live».

Подписал документ, датированный 23 января, Дмитрий Мещеряков. Судя по информации на сайте компании, он является заместителем генерального директора АО «Арбековское».

Приводим письмо с сокращениями.

«Переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного в нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Производство указанных работ влечет за собой разрушение конструктивных элементов многоквартирного дома и создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние.

На основании вышеизложенного вам необходимо демонтировать самостоятельно установленные конструкции в 30-дневный срок».

Автор поста сообщает, что старшая по дому в первый раз услышала о таком новшестве. Также заинтересовалась ситуацией и фирма, устанавливавшая остекление.

«Знакомый юрист сказал, что немного непонятно, всем ли это отправили или только мне. В теории они правы: есть в законе что-то про это, но, получается, слать нужно всем. Неофициальная версия - шлют всем, т. к. сосульки (у меня пятый этаж и козырек), дабы прикрыться этой бумажкой, если кто-то пострадает», - резюмирует пензенец и задает вопрос, получал ли еще кто-нибудь такое письмо.

Комментаторы активно обсуждают ситуацию, в которую попал владелец застекленного балкона.

«Думаю, просто почесали они там свои лысые головы, подумали, как бы без затрат решить проблему ответственности за сход снега и падение сосулек на людей и авто, вот пришли к самому простому и дешевому решению - пусть народ сам за все отвечает», - пишет один из них.

Между тем на улице Карпинского в Пензе коммунальщики не смогли своевременно сбить сосульку с такого козырька. Они объяснили это тем, что балкон не является общедомовым имуществом и заботиться о нем должен собственник жилья. Лишь после вмешательства мэра Виктора Кувайцева представители госжилстройтехинспекции и управляющей компании пришли к консенсусу с хозяином квартиры и ликвидировали наледь.

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Гость|06.02.2019 16:42|

Думаю, что такое остекление балконов намного лучше, чем бы его не было, так как в старых домах начинают разрушаться балконы от влаги и т.п. Глупая бумажка и, очевидна, написана глупыми начальниками, коих так много.

Гость|06.02.2019 16:52|

Поддерживаю Управляющую компанию. Очистим фассады домов от визуального мусора и рекламы.

Гость|06.02.2019 16:56|

Пензенцы требуют от коммунальщиков убрать снег из города. Слабо? Это гораздо больше всех интересует, чем остекление этого балкона.

Гость|06.02.2019 17:07|

penzainform.ru писал(a):

юрист сказал
И это сказал любитель по кивать на всех когда претензия к нему, что за люди. Имеют знакомого юриста и нетот ни этот ни чего не придумали как по кивать на всех. Ладно решается это проблема просто. Созывается общее собрание на котором решается вопрос об разрешении использования общего имущества фасада, балконов для установки кондиционеров, застекления балконов в доме. Вот он протокол которым собственики решили общем имуществом распоряжаться так и идет лесом управляйка.

Гость|06.02.2019 17:16|

Гость писал(a):

Поддерживаю Управляющую компанию
Тебе мусор с "бычквми" на балкон не прилетали? Поинтересуйся у пожарных: количество возгораний застекленных и незастекленных балконов. У всех, всех, членов комиссии балконы застеклены. "Бумажку" требуют бездельники, что-бы собирать мзду и оправдать свою нужность(правильно - от слова нужник), а ещё домашним порассказывать как он намаялся "всё в трудах, аки пчела".

Гость|06.02.2019 17:22|

Решение Пензенской городской Думы от 26 июня 2009 г. N 66-7/5

"Об утверждении Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе"

4.1.2 Устройство новых, реконструкция существующих оконных и дверных проемов, остекление лоджий фасадной части здания, влекущие изменение его архитектурно-художественного облика, производятся на основании паспорта наружной отделки фасада.

4.1.3. Форма паспорта наружной отделки фасада и порядок.

Гость|06.02.2019 17:23|

penzainform.ru писал(a):

они обнаружили незаконную конструкцию
А сколько в дома поврезали аптек, салонов, пекарен разных. У них типа так и должно быть, входят в проект здания.

Гость|06.02.2019 17:23|

penzainform.ru писал(a):

Производство указанных работ влечет за собой разрушение конструктивных элементов многоквартирного дома и создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Правильно что слова эти никем и ничем не подтверждены, ни доказательств, ни расчетов. "А тот, кто крикнул из ветвей..." не за что, не отвечает.

Гость|06.02.2019 17:25|

Снести скворечник и забыть.

Гость|06.02.2019 17:32|

Гость писал(a):

Решение Пензенской городской Думы от 26 июня 2009 г. N 66-7/5
Подтверждение оправдание работы бездельников и мздоимцев. Посмотри на встроенные магазины.Гость писал(a):
влекущие изменение его архитектурно-художественного облика,
Такой художественный ансамбль … Рифму допиши сам. За что они "узаконены" объяснять не надо. И плевать что вышерасположеные этажи по швам трещат. Опровергай.

Гость|06.02.2019 17:37|

Особенно когда балкон на последнем 5 этаже))А может всякое дерьмо на балконе не стоит хранить? Гость писал(a):

Тебе мусор с "бычквми" на балкон не прилетали?

Гость|06.02.2019 17:45|

Гость писал(a):

дерьмо на балконе не стоит хранить?
Ты и дома не храни. А не знаешь как с крыши на последний 5 этаж льёт, а не любитель скалывать сосульки, можешь поменяться.

Гость|06.02.2019 17:59|

Гость писал(a):

с крыши на последний 5 этаж льёт
Пишет главный герой статьи. Не нравится как льет,переезжай. Тебе УК ясно написала. Портишь фассад своим говном

Гость|06.02.2019 18:10|

Что же удалили пост. Стыдно стало

Гость|06.02.2019 18:13|

Матчасть изучите, а затем такие публикации размещайте. Пезаинформ-позор

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