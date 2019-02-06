06.02.2019 | 16:18

Акционерное общество «Арбековское» потребовало от жителя улицы Рахманинова в Пензе ликвидировать конструкции балконного остекления.

«Вчера получил письмо от управляющей компании. В ходе осмотра фасада дома они обнаружили незаконную конструкцию - застекленный балкон - и требуют снести в течение 30 дней.

Балкон обычный - устанавливала крупная пензенская фирма, застеклен пластиковыми окнами и отделан профлистом, такие в нашем доме и во всей Пензе у сотен людей, у других застекление из подручных материалов времен СССР, а незастекленных (как они требуют) единицы. В балкон вложено 60 тысяч, за чей счет «банкет» - в письме не указано, разумеется, думаю, за мой, а мне терять деньги совершенно не хочется», - пишет горожанин, разместивший фото письма и балкона в группе «Пенза live».

Подписал документ, датированный 23 января, Дмитрий Мещеряков. Судя по информации на сайте компании, он является заместителем генерального директора АО «Арбековское».

Приводим письмо с сокращениями.

«Переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного в нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Производство указанных работ влечет за собой разрушение конструктивных элементов многоквартирного дома и создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние.

На основании вышеизложенного вам необходимо демонтировать самостоятельно установленные конструкции в 30-дневный срок».

Автор поста сообщает, что старшая по дому в первый раз услышала о таком новшестве. Также заинтересовалась ситуацией и фирма, устанавливавшая остекление.

«Знакомый юрист сказал, что немного непонятно, всем ли это отправили или только мне. В теории они правы: есть в законе что-то про это, но, получается, слать нужно всем. Неофициальная версия - шлют всем, т. к. сосульки (у меня пятый этаж и козырек), дабы прикрыться этой бумажкой, если кто-то пострадает», - резюмирует пензенец и задает вопрос, получал ли еще кто-нибудь такое письмо.

Комментаторы активно обсуждают ситуацию, в которую попал владелец застекленного балкона.

«Думаю, просто почесали они там свои лысые головы, подумали, как бы без затрат решить проблему ответственности за сход снега и падение сосулек на людей и авто, вот пришли к самому простому и дешевому решению - пусть народ сам за все отвечает», - пишет один из них.

Между тем на улице Карпинского в Пензе коммунальщики не смогли своевременно сбить сосульку с такого козырька. Они объяснили это тем, что балкон не является общедомовым имуществом и заботиться о нем должен собственник жилья. Лишь после вмешательства мэра Виктора Кувайцева представители госжилстройтехинспекции и управляющей компании пришли к консенсусу с хозяином квартиры и ликвидировали наледь.