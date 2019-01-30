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Глас народа | В 3-м проезде Бурмистрова легковушка влетела под большегруз

30.01.2019|09:14
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В среду, 30 января, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и большегрузного автомобилей.

Сообщение об аварии появилось в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». «Пробка в обе стороны! Третий проезд Бурмистрова. Время 8:10», «Актуально на 8:30», «Актуально на 8:58», - написали подписчики группы.

На выложенных в Сети фотографиях видно, что легковая машина залетела под КамАЗ с автокраном. Транспортные средства столкнулись лоб в лоб. Данных о пострадавших пока нет.

27 января также в 3-м проезде Бурмистрова дорогу не поделили Fiat Ducato (скорая помощь) и Hyundai Solaris.

«В результате аварии пассажирка Fiat Ducato - девушка 1997 года рождения - получила телесные повреждения, после осмотра медиками она была отпущена», - сообщили тогда в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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