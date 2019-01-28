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Глас народа | В Сети обсуждают конфликт пензячки с врачом скорой помощи

28.01.2019|12:58
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Жительница областного центра пожаловалась на работу бригады скорой помощи. Свое сообщение она оставила в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».

«Дело было так. У моего парня поднялась температура с утра 39.4, мы ее сбили до 37.4. За весь день она то поднималась, то понижалась. Я вызвала скорую в 9 вечера, она приехала в 12 часу ночи», - написала девушка.

По ее словам, медсестра вошла в квартиру и попросила две табуретки, но в конце концов села на кровать и стала измерять температуру больному.

«И потом у нее пошли вопросы с претензией, почему мы не вызвали с утра скорую, на что я ей ответила, что пытались сбить температуру. Я ей сказала, что вы не должны задавать вопросы в таком тоне, а делать свою работу. Если мы вызвали скорую, то вы должны приехать, проверить больного, а не задавать вопросы.

В итоге у нас пошли перепалки в разговоре, на что она сказала, что моему парню не повезло со мной и что я должна выйти из комнаты, так как мешаю ее работе. Потом она сказала, что как бы меня снимает на камеру и вызовет на меня полицию, то что я на нее матом говорю», - продолжила девушка.

Хозяйка ответила «Пожалуйста» и попросила медика вести себя прилично в чужом доме. Осмотрев молодого человека, женщина в белом халате констатировала, что у него ангина.

«Когда я стала звонить родственнице сказать, что забирают в больницу, и сообщить, какой доктор приезжал и как себя вел, она в мою сторону кинула палочку, которой смотрела горло моего парня, и градусник с возмущением. На что я сказала: буду жаловаться высшему руководству, на что она сказала: ей безразлично, куда я буду жаловаться», - добавила пензячка.

В итоге девушка, не зная, куда именно ей стоит обращаться, попросила помощи у подписчиков группы в соцсети, указав, что у нее есть фото, номер скорой и фамилия медика. Свое имя и место событий девушка называть не пожелала.

Пензенцы стали активно обсуждать историю. Сначала пользователи однозначно рекомендовали подать жалобу в областной минздрав, затем большинство комментаторов начали оправдывать медицинского работника.

«Т. е. вместо того, чтобы внятно объяснить причину, по которой она не вызвала скорую раньше, автор сначала нахамила врачу скорой помощи, затем обматерила, а теперь еще и пожаловаться на нее хочет?! Ну адекватненько все так», - сделала вывод подписчица паблика.

«Дорогая, скорая помощь не относится к сервису услуг и «облизывать» вас никто не должен», - высказался один из подписчиков.

«Градусник-то поймали или ртуть собирали потом всем подъездом? А если серьезно, то врач такой же человек, имеет право быть уставшей в двенадцатом-то часу ночи, да после таких пациентов», - написала другая пензячка.

«Люди, будьте, пожалуйста, вежливы с медперсоналом, им платят гроши, и еще приходится с вот такими людьми общаться», - призвал население один из пользователей.

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Гость|28.01.2019 13:33|

Про гроши, что получают они, не верю. Они получают больше, факт, чем учителя в школе.

Гость|28.01.2019 13:39|

Первый раз такой треш встречаю. Больше подходит на сценарий для КВН.

Гость|28.01.2019 13:40|

Люди, будьте, пожалуйста, вежливы с медперсоналом, им платят гроши,

Как же так , не может быть ? А у могра дорогие иномарки стоят .

Гость|28.01.2019 13:42|

медсестра вошла в квартиру и попросила две табуретки, 

Зачем ? Гроб с телом усопшего поставить ?

Гость|28.01.2019 13:42|

Ну тут обе стоят того,одна матом крыла врача,другая палочки разбрасывала.А бедный больной мальчик лежал и думал--:только мне побыстрей помогла врач,и я выздоровел,выздоровлю выгоню нафиг это позорище:

Гость|28.01.2019 13:43|

но в конце концов села на кровать

Хорошо что не легла .

Гость|28.01.2019 13:49|

Граждане будьте взаимновежливы.

Гость|28.01.2019 13:50|

Неуважение мед персонала зависит от министерства здравоохранения. Никому ничего не нужно. Коррупция сплошная. Министра с его помощниками гнать нужно. Работать будут тогда, когда из Москвы проверка будет.

Гость|28.01.2019 13:52|

У парня родителей что-ли нет, он обитает у своей подруги, или на ночь остался и прихворнул? Во-вторых на "Скорой" не медсестра ездит, а фельдшер и водила. Работа у них- жесть, зарплата нищенская, люди там долго не задерживаются, если это не призвание, а тут еще дебилоиды типа этой девицы. Как еще фельдшер вместо термометра и палочки табуреткой в неё не кинул...

Гость|28.01.2019 13:53|

женщина в белом халате

Паталогоанатом

Гость|28.01.2019 13:53|

Что то не верится, что медик запустила градусником.

penzainform.ru писал(a):

Потом она сказала, что как бы меня снимает на камеру и вызовет на меня полицию, то что я на нее матом говорю», - продолжила девушка.
Она хоть книжки читает, интересно. Набор слов.

Гость|28.01.2019 13:54|

При вызове пьяного сантехника будет молчать и улыбаться, ждать когда он кран починит и еще денег даст, чтобы получше сделал.

Гость|28.01.2019 13:56|

две бабы-хабалки схлеснулись выясняя у кого круче ЧСВ. Обычная ситуация.

Гость|28.01.2019 13:56|

что забирают в больницу,

Лермонтова 28 в дом ХА ХА .

Гость|28.01.2019 13:59|

Да слабоумненькая она, что с нее взять?

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Имя: Гость
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