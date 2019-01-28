28.01.2019 | 12:58

Жительница областного центра пожаловалась на работу бригады скорой помощи. Свое сообщение она оставила в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».

«Дело было так. У моего парня поднялась температура с утра 39.4, мы ее сбили до 37.4. За весь день она то поднималась, то понижалась. Я вызвала скорую в 9 вечера, она приехала в 12 часу ночи», - написала девушка.

По ее словам, медсестра вошла в квартиру и попросила две табуретки, но в конце концов села на кровать и стала измерять температуру больному.

«И потом у нее пошли вопросы с претензией, почему мы не вызвали с утра скорую, на что я ей ответила, что пытались сбить температуру. Я ей сказала, что вы не должны задавать вопросы в таком тоне, а делать свою работу. Если мы вызвали скорую, то вы должны приехать, проверить больного, а не задавать вопросы.

В итоге у нас пошли перепалки в разговоре, на что она сказала, что моему парню не повезло со мной и что я должна выйти из комнаты, так как мешаю ее работе. Потом она сказала, что как бы меня снимает на камеру и вызовет на меня полицию, то что я на нее матом говорю», - продолжила девушка.

Хозяйка ответила «Пожалуйста» и попросила медика вести себя прилично в чужом доме. Осмотрев молодого человека, женщина в белом халате констатировала, что у него ангина.

«Когда я стала звонить родственнице сказать, что забирают в больницу, и сообщить, какой доктор приезжал и как себя вел, она в мою сторону кинула палочку, которой смотрела горло моего парня, и градусник с возмущением. На что я сказала: буду жаловаться высшему руководству, на что она сказала: ей безразлично, куда я буду жаловаться», - добавила пензячка.

В итоге девушка, не зная, куда именно ей стоит обращаться, попросила помощи у подписчиков группы в соцсети, указав, что у нее есть фото, номер скорой и фамилия медика. Свое имя и место событий девушка называть не пожелала.

Пензенцы стали активно обсуждать историю. Сначала пользователи однозначно рекомендовали подать жалобу в областной минздрав, затем большинство комментаторов начали оправдывать медицинского работника.

«Т. е. вместо того, чтобы внятно объяснить причину, по которой она не вызвала скорую раньше, автор сначала нахамила врачу скорой помощи, затем обматерила, а теперь еще и пожаловаться на нее хочет?! Ну адекватненько все так», - сделала вывод подписчица паблика.

«Дорогая, скорая помощь не относится к сервису услуг и «облизывать» вас никто не должен», - высказался один из подписчиков.

«Градусник-то поймали или ртуть собирали потом всем подъездом? А если серьезно, то врач такой же человек, имеет право быть уставшей в двенадцатом-то часу ночи, да после таких пациентов», - написала другая пензячка.

«Люди, будьте, пожалуйста, вежливы с медперсоналом, им платят гроши, и еще приходится с вот такими людьми общаться», - призвал население один из пользователей.