25.01.2019 | 16:03

Интересное видео было снято в одном из пензенских торговых центров. На нем запечатлена спящая в углу над дверью летучая мышь.

Автор видео пытается растолкать ее пультом. «У, какая злая! Давай, просыпайся!» - уговаривает он.

Однако пушистый зверек, завернувшись в крылья, явно не желает пробуждаться. Он лишь изредка слегка шевелится, посверкивает черными бусинками глаз и угрожающе шипит, демонстрируя острые зубки, а потом вновь погружается в сладкий сон.

В итоге, отчаявшись разбудить летуна, человек оставляет его в покое и удаляется.