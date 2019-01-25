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Глас народа | В Пензе летучая мышь избрала местом для спячки торговый центр

25.01.2019|16:03
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Интересное видео было снято в одном из пензенских торговых центров. На нем запечатлена спящая в углу над дверью летучая мышь.

Автор видео пытается растолкать ее пультом. «У, какая злая! Давай, просыпайся!» - уговаривает он.

Однако пушистый зверек, завернувшись в крылья, явно не желает пробуждаться. Он лишь изредка слегка шевелится, посверкивает черными бусинками глаз и угрожающе шипит, демонстрируя острые зубки, а потом вновь погружается в сладкий сон.

В итоге, отчаявшись разбудить летуна, человек оставляет его в покое и удаляется.

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Гость|25.01.2019 16:25|

penzainform.ru писал(a):

какая злая!
Человек гораздо злее. Мышь спит в уголке и никого не трогает, пультом не тычет...

Гость|25.01.2019 16:27|

С лета в торговом центре не убирались? Это сигнал для СЭС.

Гость|25.01.2019 16:29|

Спит она и спит, кому она мешает. Зачем этот придурок ее тычет то!

Гость|25.01.2019 17:05|

Так это же Карлита! Мы её всем отделами подкармливали.

Имя: Гость
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