Интересное видео было снято в одном из пензенских торговых центров. На нем запечатлена спящая в углу над дверью летучая мышь.
Автор видео пытается растолкать ее пультом. «У, какая злая! Давай, просыпайся!» - уговаривает он.
Однако пушистый зверек, завернувшись в крылья, явно не желает пробуждаться. Он лишь изредка слегка шевелится, посверкивает черными бусинками глаз и угрожающе шипит, демонстрируя острые зубки, а потом вновь погружается в сладкий сон.
В итоге, отчаявшись разбудить летуна, человек оставляет его в покое и удаляется.
penzainform.ru писал(a):Человек гораздо злее. Мышь спит в уголке и никого не трогает, пультом не тычет...