23.01.2019 | 11:32

Пензенцы с улицы Ленина, 12, безуспешно пытаются добиться признания своего дома непригодным для жизни.

Он был построен в 1937 году, и за 81 год его ни разу капитально не ремонтировали. «Еще в 1992-м производилось описание конструктивных элементов и определение износа дома, износ составил 50%», - рассказала ИА «ПензаИнформ» местная жительница Олеся Ивлиева, которая также предоставила фотографии здания.

Горожане обращаются в различные инстанции по поводу расселения или капитального ремонта с ноября 2013 года, но добиться ничего не могут.

17 сентября 2017-го на 4-м этаже дома произошел пожар. При тушении было вылито более 10 тонн воды, которая растеклась по деревянным междуэтажным перекрытиям и деревянным полам, оказалась повреждена кровля.

«В октябре 2017 года мы обратились в МУП «ОГСАГиТИ» для определения технического состояния и пригодности дома для дальнейшей эксплуатации. 26 октября нам было выдано заключение о признании дома ветхим - физический износ составил 74,85%. Техническое заключение составил и провел обследование эксперт-архитектор с более чем 30-летним стажем, заключение подписал директор МУП «ОГСАГиТИ».

Мы обратились в Департамент ЖКХ г. Пензы по поводу признания дома ветхим/аварийным для последующего вступления в программу расселения. В декабре 2017 года созванная межведомственная комиссия назначила свою экспертную оценку технического состояния жилого дома у организации МУП «ОГСАГиТИ».

В том же месяце нам выдали новое заключение, которое в корне отличалось от предыдущего. По новому мнению, износ дома составил уже всего 58%. Провел обследование и составил заключение молодой архитектор, окончивший учебное заведение в 2012 году, заключение также подписал директор МУП», - рассказала Олеся Ивлиева.

В результате в декабре 2017 года комиссия приняла решение об отсутствии оснований для признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Жители улицы Ленина, 12, пошли в суд. Тот потребовал провести повторное обследование здания.

Пензенцы провели независимую экспертизу, и износ опять составил 74%. Департамент ЖКХ также заказал обследование, его результат – снова 58% (24 октября 2018 года).

Капитальный ремонт дома запланирован на 2040 год. Жильцы обратились к директору Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Наталье Моисеевой. «По предоставленным нами техническим заключениям был дан ответ, что капитальный ремонт данному строению не поможет, необходима перестройка, что может превышать стоимость нового аналогично построенного дома», - сообщила Олеся Ивлиева.

Пензенцы не знают, что им делать дальше. Большинство из них не имеет возможности приобрести другое жилье взамен квартиры или комнаты в разрушающемся доме.