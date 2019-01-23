Днем в среду, 23 января, на улице Калинина в Пензе произошла авария с участием общественного транспорта.
Перед перекрестком с улицей Свердлова столкнулись микроавтобус, следовавший по маршруту № 34 в сторону центра города, и автомобиль Renault.
«Я проезжал этот участок в 13:45, машины стояли. Образовалась пробка. Особенно сложно тем, кому надо повернуть в Терновку», - написал житель Пензы Алексей У.
Аналогичное ДТП случилось накануне на улице Лермонтова, перед ее пересечением с Куйбышева. Там дорогу не поделили маршрутка № 5 и Toyota.
«Авария несерьезная, автомобили просто притерлись друг к другу боками. Но ведь на Лермонтова и так по одной полосе в каждую сторону, а они заняли полторы! Теперь стоят все. Я проезжала этот участок минут двадцать», - пожаловалась читательница портала PenzaInform.ru Анна В.
Один из путей.... отлично