23.01.2019 | 13:57

Днем в среду, 23 января, на улице Калинина в Пензе произошла авария с участием общественного транспорта.

Перед перекрестком с улицей Свердлова столкнулись микроавтобус, следовавший по маршруту № 34 в сторону центра города, и автомобиль Renault.

«Я проезжал этот участок в 13:45, машины стояли. Образовалась пробка. Особенно сложно тем, кому надо повернуть в Терновку», - написал житель Пензы Алексей У.

Аналогичное ДТП случилось накануне на улице Лермонтова, перед ее пересечением с Куйбышева. Там дорогу не поделили маршрутка № 5 и Toyota.

«Авария несерьезная, автомобили просто притерлись друг к другу боками. Но ведь на Лермонтова и так по одной полосе в каждую сторону, а они заняли полторы! Теперь стоят все. Я проезжала этот участок минут двадцать», - пожаловалась читательница портала PenzaInform.ru Анна В.