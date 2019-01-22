22.01.2019 | 16:22

Во вторник, 22 января, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, спровоцировавшее серьезный автомобильный затор.

На пересечении улиц Лермонтова и Куйбышева, неподалеку от остановки «Художественное училище», столкнулись микроавтобус марки ГАЗ, следовавший по маршруту № 5, и Toyota.

«Я ехала мимо около 16:00, машины стояли. Авария несерьезная, автомобили просто притерлись друг к другу боками. Но ведь на Лермонтова и так по одной полосе в каждую сторону, а они заняли полторы! Теперь стоят все. Я проезжала этот участок минут двадцать», - написала читательница портала PenzaInform.ru Анна В.

Судя по присланным ею снимкам, транспортные средства получили незначительные механические повреждения. Вероятнее всего, в ДТП никто не пострадал.