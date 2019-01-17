17.01.2019 | 17:23

В четверг, 17 января, в Пензе произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. На этот раз у ТЦ «Лента» на проспекте Строителей столкнулись маршрутка № 33 и троллейбус.

Сообщение о случившемся появилось в группе «Сова Пенза авто» в социальной сети «ВКонтакте». «Остановка Лента. В сторону центра. Актуально на 15:40», - написал автор, пожелавший остаться анонимом.

«Да они задолбали, эти наглецы маршрутчики. Вы что, других участников вообще не видите что ль?» - возмутился в комментариях один из пензенских водителей.

16 января на улице Ленинградской в Пензе случилось аналогичное ДТП. Около остановки «Дом офицеров» дорогу не поделили троллейбус № 8 и маршрутка № 93.

По не подтвержденным официально данным, в обеих авариях никто не пострадал.

Фото vk.com/sova_penza и Вероники Киселевой.