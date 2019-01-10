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Глас народа | На улице 8 Марта Mercedes выехал навстречу потоку

10.01.2019|15:58
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Пензенский водитель стал свидетелем необычного явления на улице 8 Марта. Мужчина ехал по дороге в направлении проспекта Строителей, когда заметил автомобиль, двигавшийся навстречу.

Записью инцидента горожанин поделился в группе «Подслушано у водителей|ПЕНЗА 58» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, это произошло в среду, 9 января, а дата на регистраторе не настроена.

Все жители Пензы знают: дорога на улице 8 Марта состоит из двух проезжих частей, между встречными потоками - разделительная полоса.

На видео запечатлено, как Mercedes движется в направлении центра по не предназначенной для этого проезжей части. Свой путь он заканчивает, уткнувшись бампером в сугроб.

Автор видео не сдержал эмоций, поэтому оно публикуется без звука.

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Гость|10.01.2019 16:09|

Бухой или больной?

Гость|10.01.2019 16:09|

на мерсе можно.все это знают,кроме автора ролика.

Гость|10.01.2019 16:22|

мерс не трактор, полиция таких не "стопит"...

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|10.01.2019 16:39|

А жопоносы-пешики неглядя пруться. Жалко, что этот долбоящер на мерсе никого из них не задавил.

Имя: Гость
Комментарий:

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