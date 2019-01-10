10.01.2019 | 15:58

Пензенский водитель стал свидетелем необычного явления на улице 8 Марта. Мужчина ехал по дороге в направлении проспекта Строителей, когда заметил автомобиль, двигавшийся навстречу.

Записью инцидента горожанин поделился в группе «Подслушано у водителей|ПЕНЗА 58» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, это произошло в среду, 9 января, а дата на регистраторе не настроена.

Все жители Пензы знают: дорога на улице 8 Марта состоит из двух проезжих частей, между встречными потоками - разделительная полоса.

На видео запечатлено, как Mercedes движется в направлении центра по не предназначенной для этого проезжей части. Свой путь он заканчивает, уткнувшись бампером в сугроб.

Автор видео не сдержал эмоций, поэтому оно публикуется без звука.