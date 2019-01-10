Пензенский водитель стал свидетелем необычного явления на улице 8 Марта. Мужчина ехал по дороге в направлении проспекта Строителей, когда заметил автомобиль, двигавшийся навстречу.
Записью инцидента горожанин поделился в группе «Подслушано у водителей|ПЕНЗА 58» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, это произошло в среду, 9 января, а дата на регистраторе не настроена.
Все жители Пензы знают: дорога на улице 8 Марта состоит из двух проезжих частей, между встречными потоками - разделительная полоса.
На видео запечатлено, как Mercedes движется в направлении центра по не предназначенной для этого проезжей части. Свой путь он заканчивает, уткнувшись бампером в сугроб.
Автор видео не сдержал эмоций, поэтому оно публикуется без звука.
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