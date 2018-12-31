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Глас народа | На улице Мира с крыши дома свисают огромные сосульки

31.12.2018|14:06
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В понедельник, 31 декабря, жительница областного центра прислала в редакцию ИА «ПензаИнформ» фото сосулек, образовавшихся на краю крыши дома № 4 на улице Мира.

«Вот такие льдины свисают над головами прохожих во дворе. Вдоль стены протоптана тропинка, по ней ходят взрослые люди и, конечно, бегают ребятишки, у которых начались каникулы. Многие прохожие не поднимают головы и не догадываются, какая опасность их подстерегает. А ведь в одно мгновение может оборваться чья-то жизнь!» - возмущается пензячка.

Как выяснилось, у нашей читательницы есть печальный опыт: она была свидетельницей такого смертельного происшествия.

«В воскресный мартовский день 2000 года я услышала за окном страшный грохот. Сначала подумала - взорвался газ. Но через минуту поняла: это рухнула с крыши нашего дома гигантская глыба льда. Она убила женщину, которая заходила к сыну, чтобы поздравить его с днем рождения. Задержись она в гостях хоть на минуту - и осталась бы жива...» - рассказала наш корреспондент.

«Помню, когда тело увезли, немедленно на крыше появились сотрудники нашей жилконторы с ломами и лопатами и начали сбивать лед, свисавший по всей длине крыши. Да только человеческую жизнь уже не вернешь. Не хотелось бы, чтобы страшная история повторилась», - завершила автор фото.

Трагические случаи с упавшими на голову людям сосульками происходят регулярно. 6 февраля 2011 года в районе Пензы-IV в результате схода наледи погиб 54-летний мужчина. А в начале января 2013 года на пенсионерку рухнула ледяная глыба с дома № 47 на Володарского. На этой улице сосульки угрожают жизни и здоровью прохожих и сегодня. Они, в частности, свисают с крыши дома № 65.

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Гость|31.12.2018 14:55|

От детонации фейерверков сосульки могут упасть и кого -нибудь убить. Это будет Новогодний подарок от управляющей компании и контролирующих органов.

Гость|31.12.2018 15:42|

Позвоните старейшему спецу по сосулям Матвиенке.

Гость|31.12.2018 16:06|

Лазером срезать их.

Гость|31.12.2018 18:17|

На ул. Славы 5 ещё больше. МУП Ленинского района ничего не делает. Ждём беды.

Гость|31.12.2018 19:22|

Новогодней беды.

Имя: Гость
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