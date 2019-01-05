В Арбекове столкнулись два автомобиля «Яндекс.Такси»

05.01.2019 | 14:00

На пересечении улиц Тернопольской и Рахманинова в Пензе столкнулись два автомобиля с символикой «Яндекс.Такси». Сообщение об этом появилось в субботу, 5 января, в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по всему, авария произошла накануне, 4 января. Вероятнее всего, машины получили механические повреждения. Данных о пострадавших пока нет.

Аналогичные ДТП в областном центре не редкость. К примеру, 7 декабря два авто «Яндекс.Такси» не поделили дорогу на улице Кирова, напротив Литературного музея.

1 декабря Renault Sandero и Datsun on-DO не смогли разъехаться на улице Карпинского, напротив ТЦ «Метросити». В результате пострадала 31-летняя пассажирка одного из такси.

Пензенцы в социальных сетях отмечают регулярность, с которой машины такси стали попадать в ДТП. По предположению некоторых из них, это может быть связано с тем, что водители ездят на автомобилях, которые принадлежат не им, а компании, - чужие машины не жалко. Другие говорят про жесткий график работников «Яндекс.Такси».