Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|5 янв 2019|15:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Глас народа | В Арбекове столкнулись два автомобиля «Яндекс.Такси»

05.01.2019|14:00
Печать

На пересечении улиц Тернопольской и Рахманинова в Пензе столкнулись два автомобиля с символикой «Яндекс.Такси». Сообщение об этом появилось в субботу, 5 января, в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по всему, авария произошла накануне, 4 января. Вероятнее всего, машины получили механические повреждения. Данных о пострадавших пока нет.

Аналогичные ДТП в областном центре не редкость. К примеру, 7 декабря два авто «Яндекс.Такси» не поделили дорогу на улице Кирова, напротив Литературного музея.

1 декабря Renault Sandero и Datsun on-DO не смогли разъехаться на улице Карпинского, напротив ТЦ «Метросити». В результате пострадала 31-летняя пассажирка одного из такси.

Пензенцы в социальных сетях отмечают регулярность, с которой машины такси стали попадать в ДТП. По предположению некоторых из них, это может быть связано с тем, что водители ездят на автомобилях, которые принадлежат не им, а компании, - чужие машины не жалко. Другие говорят про жесткий график работников «Яндекс.Такси».

0
0
0
0
 
Гость|05.01.2019 14:22|

Ну наконец то! Яндекс влупился в год свиньи.

Гость|05.01.2019 14:23|

penzainform.ru писал(a):

Судя по всему, авария произошла накануне, 4 января. Вероятнее всего, машины получили механические повреждения. Данных о пострадавших пока нет.
Пока нет,но возможно будут.От удара разбит светофор,вдребезги.А когда его заменят,это очень большой вопрос.Бардак в городе.

Гость|05.01.2019 14:32|

penzainform.ru писал(a):

В Арбекове столкнулись два автомобиля «Яндекс.Такси»
"В АрбековО".

Гость|05.01.2019 14:39|

Плевать на такси.пешком ходи

Гость|05.01.2019 14:55|

Яндекс рулит! Вообще правила не соблюдают, может и не знают.Когда уж их угомонят?

Гость|05.01.2019 14:57|

Разве это город?! Провинция какая то,все в снегу-ни тротуаров,ни дорог-только направления. Молодец,Ильин. Все в снегу,а он грамоты получает.

Гость|05.01.2019 15:01|

Как ми столкнулась нэ пайму

Гость|05.01.2019 15:01|

Конкуренты рады? Завтра ваша очередь рвачи.

Гость|05.01.2019 15:06|

А я вчера из кожаного пистолета Бах-Бах одному таксисту в башку

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 