28.10.2018 | 14:35

В рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» написал житель областного центра, возмущенный состоянием контейнерных площадок в городе.

«У меня просто крик души. Как же противно ходить по нашим улицам, потому что то тут, то там натыкаешься на эти огромные, уродливые контейнеры, рядом с которыми земля устлана мусором. И еще метров на сто вокруг всякие пакеты и бумажки, разнесенные ветром.

Кто вообще выбрал для города эти контейнеры, которые устроены так, что волей-неволей проходящие мимо вынуждены видеть их содержимое?» - написал Сергей.

Мужчина побывал в Нижнем Новгороде и обратил внимание на то, как выглядят контейнерные площадки там.

«Я вам высылаю фото из Нижнего. Там народу гораздо больше, чем у нас, а контейнеры - меньше и вокруг чисто, все в меру возможностей эстетично. Причем контейнеры закрыты со всех сторон и опустошаются регулярно - и по будням, и в выходные, мусор не скапливается от слова «совсем». Почему бы нашим коммунальщикам не перенять опыт?» - предложил пензенец.

В сентябре начальнику управления ЖКХ Вадиму Муравлеву дали задание выстроить в областном центре систему вывоза мусора по программе «Чистый город». Свалки в Пензе часто образуются там, где контейнеры стоят на муниципальной территории. «Пользуются такими площадками жители многоквартирных домов, но при этом договор на вывоз мусора не заключают», - пояснили в мэрии.

Вадиму Муравлеву поручили встретиться с представителями управляющих компаний и ТСЖ и побудить их заключить договор или поставить индивидуальный контейнер возле дома.