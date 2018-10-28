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Глас народа | Житель Пензы сравнил местные помойки с нижегородскими

28.10.2018|14:35
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В рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» написал житель областного центра, возмущенный состоянием контейнерных площадок в городе.

«У меня просто крик души. Как же противно ходить по нашим улицам, потому что то тут, то там натыкаешься на эти огромные, уродливые контейнеры, рядом с которыми земля устлана мусором. И еще метров на сто вокруг всякие пакеты и бумажки, разнесенные ветром.

Кто вообще выбрал для города эти контейнеры, которые устроены так, что волей-неволей проходящие мимо вынуждены видеть их содержимое?» - написал Сергей.

Мужчина побывал в Нижнем Новгороде и обратил внимание на то, как выглядят контейнерные площадки там.

«Я вам высылаю фото из Нижнего. Там народу гораздо больше, чем у нас, а контейнеры - меньше и вокруг чисто, все в меру возможностей эстетично. Причем контейнеры закрыты со всех сторон и опустошаются регулярно - и по будням, и в выходные, мусор не скапливается от слова «совсем». Почему бы нашим коммунальщикам не перенять опыт?» - предложил пензенец.

В сентябре начальнику управления ЖКХ Вадиму Муравлеву дали задание выстроить в областном центре систему вывоза мусора по программе «Чистый город». Свалки в Пензе часто образуются там, где контейнеры стоят на муниципальной территории. «Пользуются такими площадками жители многоквартирных домов, но при этом договор на вывоз мусора не заключают», - пояснили в мэрии.

Вадиму Муравлеву поручили встретиться с представителями управляющих компаний и ТСЖ и побудить их заключить договор или поставить индивидуальный контейнер возле дома.

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Гость|28.10.2018 15:07|

Посмотрите что твориться около мусорки на 4-ом проезде ТЕРНОВСКОГО.Здесь сваливает мусор и частный сектор. и никто не убирает.

Имя: Гость
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