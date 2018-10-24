24.10.2018 | 12:38

Жительница Пензы решила привлечь внимание властей к пешеходному переходу в 5-м проезде Кольцова, где во вторник, 23 октября, погиб человек. Она распространила по социальным сетям эмоциональное сообщение о существующей проблеме.

«Мы, как проживающие рядом, уже не раз писали письма в администрацию с просьбой оборудовать пешеходный переход светофором, на что нам ответили: ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД ДОСТАТОЧНО ОБОРУДОВАН (это зебра и знаки). Знаки и зебра??? Конечно же, они смогут остановить несущийся поток машин!

На этом перекрестке сбили мою собаку (ну ладно, это хреново, но я пережила). Летом на этом же месте сбили коня (лошадь - ее, видимо, сложно было не заметить). Сейчас это был взрослый мужчина. Неужели недостаточно происшествий для принятия адекватного решения???» - написала пензячка.

По ее словам, этим переходом каждый день пользуется множество людей, идущих на работу, дети, направляющиеся в школу. Родителям страшно отпускать их на учебу.

«Да, я водитель (водитель до мозга костей, я хожу пешком уж очень редко). Но при переходе в этом месте, когда я иду по пешеходному, .... (нецензурное вводное слово. - Прим. ред.), переходу, мне СИГНАЛЯТ!!!» - добавила женщина.

Пензячка надеется, что она будет услышана и светофор все же появится.

23 октября в 7:20 в 5-м проезде Кольцова под колеса легковушки отечественного производства попал пешеход. ДТП случилось у поворота на автодром «Вираж». Мужчина 1951 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте.